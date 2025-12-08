有片｜浙江度假村聖誕點燈　疑有人火爐倒酒精　3人全身着火送院

12月6日，浙江湖州一度假村舉辦聖誕節點燈儀式期間，現場火爐突然躥起大火，3名遊客被波及全身着火。有消息稱，事發前疑有人向火盆倒酒精類液體。



有網民上傳影片稱，其朋友日前參加浙江湖州莫干山裸心堡度假村的聖誕節點燈儀式時，被大火燒傷。

火爐突然躥起大火。（影片截圖）

影片顯示，現場大約有3、40名遊客參加聖誕點燈儀式，大家在戶外圍坐在火爐旁邊。一名外籍人士演講時，疑有人向火爐倒入酒精，導致火爐冒出大火，3名遊客被波及，他們全身着火，立即起身躲避跑走，其他遊客見狀紛紛上前幫忙撲滅火勢。

有遊客全身着火跑走。（影片截圖）

有遊客全身着火。（影片截圖）

有遊客全身着火，其他人見狀紛紛上前幫忙撲滅火勢。（影片截圖）

《極目新聞》報道，莫干山裸心堡度假村工作人員稱，傷者已第一時間送院救治，目前公司高層及各相關部門已指派專人負責跟進處理，警方已介入處理。起火原因仍在調查中，後續將會對外公布結果。工作人員還表示，聖誕節點燈儀式是度假村每年定期舉辦的節慶活動。

現場約有3、40名遊客參加聖誕點燈儀式。（影片截圖）

《荔枝新聞》報道，莫干山裸心堡度假村行政總監稱，事件中有3人受傷，他們傷勢不重，仍在住院治療。集團領導非常重視事件，派出所已經介入，具體原因還在調查中。

公開資料顯示，莫干山裸心堡度假村位於浙江省湖州市德清莫干山鎮，於2017年開業，屬於豪華型度假酒店。其房型包括田園小居、崖景套房、奢華獨棟小院等，房價從1959元（人民幣，下同）至31136元不等。