有片｜浙江度假村聖誕點燈 疑有人火爐倒酒精 3人全身着火送院
撰文：林芷瑩
出版：更新：
12月6日，浙江湖州一度假村舉辦聖誕節點燈儀式期間，現場火爐突然躥起大火，3名遊客被波及全身着火。有消息稱，事發前疑有人向火盆倒酒精類液體。
有網民上傳影片稱，其朋友日前參加浙江湖州莫干山裸心堡度假村的聖誕節點燈儀式時，被大火燒傷。
影片顯示，現場大約有3、40名遊客參加聖誕點燈儀式，大家在戶外圍坐在火爐旁邊。一名外籍人士演講時，疑有人向火爐倒入酒精，導致火爐冒出大火，3名遊客被波及，他們全身着火，立即起身躲避跑走，其他遊客見狀紛紛上前幫忙撲滅火勢。
《極目新聞》報道，莫干山裸心堡度假村工作人員稱，傷者已第一時間送院救治，目前公司高層及各相關部門已指派專人負責跟進處理，警方已介入處理。起火原因仍在調查中，後續將會對外公布結果。工作人員還表示，聖誕節點燈儀式是度假村每年定期舉辦的節慶活動。
《荔枝新聞》報道，莫干山裸心堡度假村行政總監稱，事件中有3人受傷，他們傷勢不重，仍在住院治療。集團領導非常重視事件，派出所已經介入，具體原因還在調查中。
公開資料顯示，莫干山裸心堡度假村位於浙江省湖州市德清莫干山鎮，於2017年開業，屬於豪華型度假酒店。其房型包括田園小居、崖景套房、奢華獨棟小院等，房價從1959元（人民幣，下同）至31136元不等。
江蘇17歲男自述火場單手抱嫲嫲逃生 雖患急性肺炎但嫲嫲毫髮無傷廣州海珠區貨車疑撞車後起火 車油洩漏火勢蔓延幾十米濃煙衝天湖南兩車相撞起火 外賣員冒險救昏迷司機：救人後大火蔓延整車小米汽車電池生產線起火？ 官方澄清：操作員失誤，非設計缺陷