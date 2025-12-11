阿伯身藏海洛英、美沙酮　步伐矯健羅湖闖關　被查時不停手震

近日，一名男子攜帶6.39克海洛英、1.54克美沙酮（美沙冬，methadone），經羅湖口岸過關被查。



據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報。「該旅客雖年紀較大，但步伐特別快」。海關關員注意到其在行走過程中緊張地四處張望，隨即對其進行攔截檢查。

經進一步檢查，海關關員在該旅客右腳襪內檢獲1袋白色塑封袋包裝的物品，內含以粉色薄膜包裹的疑似海洛英5小包；在其右側褲袋內的雨傘中，檢獲5袋同類白色塑封包裝，每袋含10小包以粉色薄膜包裹的疑似海洛英，合共凈重6.39克。

同時，在其後側褲袋內檢獲疑似美沙酮10粒，凈重1.54克。

經詢問，該旅客無法出具醫生處方。後經專業機構鑑定，上述物品確認為海洛英、美沙酮。美沙酮是國家管制的合成麻醉劑，屬一類精神藥品，濫用會導致強烈成癮並嚴重危害身心。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

內地海關提醒，根據《中華人民共和國刑法》第三百四十七條規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。根據《麻醉藥品和精神藥品管理條例》第四十四條的規定，因治療疾病需要，個人憑醫療機構出具的醫療診斷書、本人身份證明，可以攜帶單張處方最大用量以內的麻醉藥品和第一類精神藥品；攜帶麻醉藥品和第一類精神藥品出入境的，由海關根據自用、合理的原則放行。