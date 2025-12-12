內地明年禁產水銀探熱針　網瘋傳「童年記憶」價格大漲一支難求

自2026年1月1日起，內地將禁止生產含汞體溫計（水銀探熱針、水銀體溫計）和含汞血壓計，意味不少人的童年記憶將正式退出歷史舞台。相關消息引起熱議，有人一次性購買十多支水銀探熱針，並表示原本幾元（人民幣，下同）即可購得，如今不僅價格大漲，而且一支難求。



有人一次性購買十多支水銀探熱針，並表示原本幾元即可購得，如今不僅價格大漲，而且一支難求。（網上圖片）

據內媒報道，網購平台上搜尋「水銀體溫計」，顯示目前普遍在十幾元之間，價格略有上漲，但貨源充足，並不像網上流傳的需要「搶購」。

值得一提的是，雖然社交平台中充滿了網民對水銀探熱針的不捨，但在網購平台的「熱銷榜」上，價格更高但使用更便捷的耳溫槍佔據榜單的前三位；「好評榜」上，位列榜首的亦是一款耳溫槍嬰兒體溫計，並非被稱為「童年記憶」的水銀探熱針。

有專家表示，內地禁止生產水銀探熱針，主要考慮到水銀的強毒性與不可降解性，其對人體健康和生態環境的危害遠超傳統測溫工具的便利性。

專家介紹，汞是常溫下唯一呈液態的金屬，易揮發成汞蒸氣。一支標準水銀探熱針含汞約1至2克，一旦破碎，汞會迅速揮發，短時間內可使室內汞濃度超標數倍甚至數十倍。吸入汞蒸氣會損害神經系統和腎臟功能，兒童、孕婦對其更敏感，可能導致發育遲緩、胎兒畸形等不可逆傷害。

但在網購平台的「熱銷榜」上，價格更高但使用更便捷的耳溫槍佔據榜單的前三位。（網上圖片）

網購平台顯示，水銀探熱針貨源充足，並不像網上流傳的需要「搶購」。（網上圖片）

此外，汞不會在環境中自然降解，而是會通過「食物鏈富集」不斷累積，對生態環境造成長期破壞。例如，土壤或水中的汞會被微生物轉化為毒性更強的甲基汞，被魚類吸收後，濃度會逐級放大，最終通過食物進入人體，對整個生態系統和人類健康構成潛在的威脅。

至於「電子溫度計沒有水銀探熱針準確性高」，專家表示，在正確使用的情況下，電子體溫計準確性很高，可以滿足日常需要。

實際上，不只是內地對水銀探熱針下達了「禁產令」，在國際上，它早就被列入淘汰之列。2007年歐盟頒布法令後，歐洲國家已經逐步用電子體溫計取代水銀探熱針。