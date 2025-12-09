內地明年起禁產水銀探熱針和含汞血壓計

自2026年1月1日起，內地將禁止生產含汞體溫計（水銀探熱針）和含汞血壓計。



根據國家藥監局綜合司關於履行《關於汞的水俁公約》有關事項的通知要求，已經取得醫療器械註冊證的水銀探熱針和含汞血壓計產品，原註冊證在證書有效期內繼續有效；註冊證有效期屆滿可以申請延續註冊，但限定其註冊證有效期不得超過2025年12月31日。

通知指出，已經按照醫療器械受理的水銀探熱針和含汞血壓計產品，繼續按照醫療器械進行審評審批，准予註冊的，發給醫療器械註冊證，限定其註冊證書有效期不得超過2025年12月31日。

通知稱，自2026年1月1日起，全面禁止生產水銀探熱針和含汞血壓計產品。

據了解，水銀探熱針測溫結果較為精準，其基於汞（水銀）的熱脹冷縮性能進行體溫測量，哪怕溫度只有微弱變化，汞的體積也會隨之變化，測量精度較高，並且水銀探熱針售價更為親民。

不過，水銀探熱針亦有使用不便、易碎、讀數字體等弊端。汞是有毒的可揮發重金屬，具有神經毒性，吸入汞蒸汽可對神經、消化和免疫系統，以及肺和腎造成損害，並可對心臟造成長久損害。汞的無機鹽腐蝕皮膚、眼睛和胃腸道，如果食入，可引發腎中毒。