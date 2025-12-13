南京大屠殺88周年　東部戰區海報《大刀·祭》：堅決斬斷骯髒頭顱

今日（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，解放軍東部戰區發布重磅主題海報《大刀·祭》，表示要「堅決斬斷骯髒頭顱」。



東部戰區消息指出，1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈卷土重來。一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒大家——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義卷土重來，絕不允許歷史悲劇重演，「今天，東部戰區發布重磅主題海報《大刀·祭》。東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙」。

海報《大刀·祭》。（東部戰區微博）

南京大屠殺，侵華日軍攻佔南京後實行佔領與掃蕩時，對於日本軍針對南京當地平民與戰俘實施的屠殺、強姦、縱火、搶劫等一系列戰爭罪及反人類罪的統稱。

大屠殺從1937年12月13日攻佔南京後開始，並持續6周以上，直至1938年2月。第二次世界大戰結束後遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的調查和判決認為，在大屠殺中有20萬以上至30萬中國平民和戰俘遭到日軍殺害，其中第一個月約2萬中國婦女遭日軍姦殺、南京城三分之一的建築被日軍縱火燒毀。

為悼念南京大屠殺死難者和所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭獻出生命的革命先烈和民族英雄，牢記侵略戰爭給中國人民乃至世界人民造成的深重災難，宣示牢記歷史、不忘過去、珍愛和平、開創未來的堅定立場，上午10時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。

10點01分至10點02分，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船鳴笛致哀，路上行人停下腳步默哀。

上午10時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。（01直播截圖）

上午10時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。（01直播截圖）

上午10時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。（01直播截圖）

當天，江蘇全省抗戰類愛國主義教育基地、南京市17處南京大屠殺遇難同胞叢葬地及12個社區，全國抗戰類紀念（博物）館，全球50多個國家和地區130多個僑社團及國際友好人士均將同步舉行悼念活動。

中國100所小學聯動舉行2025「學歷史 誦和平 共朗讀」國家公祭網絡雲班會主題教育活動。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，還將舉行「世界和平法會」、「燭光祭·國際和平集會」等活動。