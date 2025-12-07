江蘇15歲少年捐贈南京大屠殺日軍罪證　信件蓋｢南京陷落紀念｣郵戳

《央視新聞》報道，12月5日，來自江蘇徐州的高一（中四）學生于聹鵬走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，並將兩份珍貴的文物史料捐贈紀念館。這名15歲少年收集日軍侵華鐵證，用實際行動回擊日本右翼勢力歪曲歷史的行徑。



江蘇15歲學生于聹鵬。（央視新聞）

此次于聹鵬捐贈的兩件文物史料，均為日本侵華的見證，具有重要史料價值。一件是侵華日軍中尉山川儀仁於1937年12月18日寄往日本福島縣山川德太郎的戰地信件。信封正面清晰蓋有「南京陷落紀念」郵戳。信中寫道：「……我們的目的地，首都南京，終於在13日被我們攻佔了。在17日舉行了盛大的軍司令官入城式，我們接受了檢閱。請告訴正人君，我發現了最貴的麻將，我將作為特產送給他。」

經紀念館專家考證，與山川儀仁同屬一個大隊的另外兩名日軍士兵，已被證實參與了南京大屠殺。

一件是侵華日軍中尉山川儀仁於1937年12月18日寄往日本福島縣山川德太郎的戰地信件。（央視新聞）

另一件是日軍「花見部隊」相冊，其中收錄44張珍貴照片，集中反映了侵華日軍華北方面軍某部在天津設立野戰醫院的情況，照片清晰記錄了醫院化驗室、物資室、病房的佈局，以及日軍的醫療活動和醫院工作人員的情況。這本相冊讓于聹鵬認識到日本侵華的系統性，「醫療服務也是侵略的一部分。那些醫院佈局、傳染病區記錄，都是日軍侵略的佐證。」

日軍「花見部隊」相冊。（央視新聞）

于聹鵬與老物件收藏的緣分始於6歲。在酷愛收藏的大伯的薰陶下，他自幼便跟隨大伯穿梭於博物院、古玩市場。他介紹，此次捐贈的兩件侵華罪證便是通過二手交易平台尋覓所得，共花費兩萬餘元。

于聹鵬拿到物件後，主動聯繫紀念館。「它們是民族血淚的見證，只有交給紀念館公之於世，才能讓更多人看見歷史真相，這些物件才能展現真正的價值。」