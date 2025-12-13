南京大屠殺公祭前夕　再有七三一部隊罪證曝光：飛機降雨式灑細菌

今日（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，公祭開始前夕，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布了一段長達38分鐘的影像證言，前七三一部隊成員西島鶴雄披露了該部隊利用氣象數據進行細菌播撒和凍傷活體實驗的詳細過程。



西島鶴雄於1938年10月加入七三一部隊，擔任氣象班成員。該班並不僅是單純的觀測機構，而是作為七三一部隊進行人體實驗的輔助機構，負責測量風速和風向等數據，以確保實驗效果最佳。

他描述了「雨下實驗」，該實驗以類似降雨的方式進行細菌播撒。七三一部隊曾在安達市設立野外實驗場，將實驗對象綁在木樁上，然後由飛機在超低空飛行，向下噴灑細菌培養液。

七三一部隊運輸班隊員越定男繪製的野外實驗示意圖。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

七三一部隊進行野外實驗的示意圖。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

西島鶴雄透露，飛機的彈倉裡裝滿了細菌培養液，就像「下雨一樣灑下去」，讓被綁的人抬頭接著。他表示，受害者明白吸入這些液體後會致死，因此閉眼憋氣，但實驗卻強迫他們張嘴接受，「所以得一人一把手槍逼著，讓他們張嘴抬頭，硬是讓他們這樣」。

實驗結束後，受害者被裝入密閉卡車，並持續被觀察以記錄其病情。西島鶴雄還提到，即使在佩戴多層口罩的情況下，軍醫也有因接觸細菌而感染致死的事件，顯示了菌液的致命性。

他強調當時參與相關工作的成員必須穿著厚重的防護服，並進行消毒，雖然仍然會有人因意外感染而死亡。根據西島鶴雄的說法，他參與了多次此類實驗。

七三一部隊野外實驗後進行現場消毒。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

在南京一六四四部隊飛機場的七三一部隊飛機。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

七三一部隊成員櫻永孝雄駕駛97式輕轟炸機在南京上空飛行。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

七三一部隊在準備細菌戰工作。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

七三一部隊航空班成員，包括負責在常德上空撒鼠疫菌的增田美保（左三）。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館的宣傳教育部主任金士成指出，以「科學研究」為名進行的活體實驗，實際上是日軍有組織的細菌戰測試，所產生的數據已被日本軍醫學校及相關機構共享。

金士成強調，當時整個日本醫學界對七三一部隊的行為是默認與鼓勵的，這表明七三一部隊不僅僅是一個部隊，而是由日本國家機器推動的集團犯罪。

七三一部隊進行野外實驗。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

正在記錄野外實驗數據的七三一部隊記錄員。（侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館）

西島鶴雄回憶他曾參加1941年的浙贛作戰，強調他們研發了多種細菌，通過人體實驗記錄細菌的效果，以選擇最適合的武器。金士成補充道，七三一部隊在多地推行細菌戰，完全無視1925年日內瓦國際公約對於生化武器的禁止。

此次影片中的證言從西島鶴雄的視角詳細展示了七三一部隊的反人類罪行，揭示了細菌戰對當地村莊造成的嚴重後果，如鼠疫和霍亂的傳播，以及人民遭受的痛苦。目前，透過對七三一部隊罪證的收集與研究，旨在向更多人普及這段歷史，以捍衛和平並記住歷史教訓。