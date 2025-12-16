中央財辦：預計全年經濟增長5%左右，經濟總量有望達140萬億元

《新華社》報道，12月16日中央財辦有關負責人詳解2025年中央經濟工作會議精神，他表示，2025年是很不平凡的一年，主要經濟指標符合預期，預計全年經濟增長5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，經濟總量有望達到140萬億元左右。就業總體穩定，外貿較快增長、出口多元化成效明顯。



該中央財辦負責人指出，明年世界經濟有望延續温和增長，但變數較多，國內困難挑戰不少，供應強勁而需求疲弱的矛盾突出，重點領域風險隱患較多，大多是發展中、轉型中的問題，繞不開、躲不過，相信經過努力是可以解決，強調中國經濟基礎穩、韌性強、潛能大等長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。

圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

中央財辦表示，明年將繼續實施更積極的財政政策，包括保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，用好財政政策空間，亦為應對未來風險留有餘地，確保財政可持續。

中央財辦稱，會繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，將促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，保持社會融資條件相對寬鬆，靈活高效運用多種貨幣政策工具，包含降準減息等。

中央財辦估計，明年人流、物流、信息流、資金流保持較快增長，投資和消費增速明年有望恢復，產業轉型升級加快，「科技和產業創新進入成果集中爆發階段，經濟發展前景十分光明。」