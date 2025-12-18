晶片短缺未解　本田日本與中國工廠年底起停產減產

半導體供應持續吃緊，日本汽車大廠本田汽車宣布，計畫自今年12月下旬至明年1月上旬，對日本與中國多座整車工廠實施暫停生產或減產措施，顯示全球車用晶片短缺問題仍未緩解。



日媒《共同社》12月17日報道，本田透露，由於半導體短缺，將對日本及中國工廠的生產體制作出調整。雖然先前同樣受到影響的北美工廠已恢復正常運轉，但本田坦言，整體生產體制仍處於「岌岌可危」的狀態。

報道指出，本田與中國國企廣汽集團的合資工廠，將自12月29日起停產5天；日本國內工廠則預計於明年1月5日及6日停產兩天，1月7日至9日的產量亦將低於原定計劃。對於此次生產調整的整體規模，本田表示目前尚未能確定，後續將視半導體供應狀況再作判斷。

本田並未說明此次短缺的半導體，是否與此前受到出口管制影響的中資半導體企業安世半導體產品有關。不過，《共同社》回顧指出，本田今年10月及11月曾暫停墨西哥工廠生產，美國與加拿大工廠亦被迫減產，當時即是因安世半導體受到出口管制，導致零組件供應中斷。

在財務層面上，本田於今年11月公布截至明年3月的財年合併財報預期時指出，受半導體短缺影響，整體產量低於原先假設，反映主營業務表現的營業利潤，預估將縮水1500億日圓。

銷售數據方面，本田12月初公布，2025年11月其在中國的終端汽車銷量為50840輛，按年大減34%；1月至11月，本田在中國的終端汽車累計銷量為578580輛，按年下滑22%，顯示其在當地市場持續承壓。