美參議員要求黃仁勳與商務部長作證　說明對華出口H200晶片決策

美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）12月11日公開呼籲英偉達（Nvidia，又譯輝達）執行長黃仁勳及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席國會聽證，就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前批准向中國出售H200人工智慧晶片的決策作出說明。



沃倫在參議院發言時嚴厲質疑，特朗普是否不想讓美國人知道他在出賣國家安全而試圖讓司法部對此噤聲。司法部當日剛宣布大規模打擊同款晶片走私至中國的行動，特朗普隨即於社群平台Truth Social上宣布政策轉變，批准向經美國核准的中國客戶出口H200晶片，並稱已與中國國家主席習近平談論此事，對方反應積極。

2025年12月3日，黃仁勳抵達美國華盛頓特區國會山，出席參議院銀行委員會會議。（Reuters）

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）當日在記者會上為此計劃辯護，表示向中國客戶銷售英偉達H200晶片的計劃符合國家安全政策和出口管制。所有晶片須經美國安全檢查後方可運往中國。此外，特朗普宣布政府將對H200晶片銷售抽取高達25%的費用，並表示其他美國晶片公司也將適用類似條款。

然而，這項決定已引發國會對華強硬派及多位民主黨議員批評，擔憂此舉將增強中國軍事與人工智慧實力。美國商務部、白宮及英偉達對聽證要求尚未作出回應。