美政界渲染「測繪全美」說法　全面封殺外國製造無人機影響幾何？

美國政府醞釀多年，終於對中國無人機下了死手。當地時間12月22日，美國聯邦傳播委員會（FCC）以「不可接受的國安威脅」為由，將所有外國製造無人機及其組件列入受管制「黑名單」，禁止外國無人機在美銷售。



《路透社》稱，此舉是美國政府近年來打擊中國無人機努力的一次重大升級。《彭博社》提到，大疆、道通等中國無人機廠商將受到影響。美國政客新聞網（Politico）提到，一直以來，共和黨議員給中國無人機潑髒水，甚至聲稱中方可利用無人機技術「繪製美國每一寸土地」。

大疆方面23日回應稱，對美方決定表示遺憾，並強調此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放、公平競爭的市場原則。

FCC在22日發布的公告中表示，已將大疆以及所有外國製造的無人機及其零部件列入一份被認定「對美國國家安全構成不可接受風險」的企業清單，並將禁止批准新的無人機型號進口以及在美國銷售。

FCC主席發布聲明。

報道稱，被列入所謂FCC的「受管制清單」意味著，今後外國無人機企業將無法獲得FCC的批准，在美國銷售新的無人機型號。該認定並不禁止進口、銷售或使用任何此前已獲得FCC授權的現有設備型號，也不影響此前已購買的無人機。這意味著，美國此前已部署的數千架無人機不會因此停飛。

FCC還聲稱，此舉「將減少直接（無人機）攻擊和干擾、未經授權的監控、敏感性資料洩露以及其他（無人機）對美國國土的威脅」。

FCC主席布倫丹．卡爾同日在一份聲明中表示，雖然無人機有助於提升公共安全和美國在全球創新中的地位，但「犯罪分子、恐怖分子和敵對外國勢力已加劇對這些技術的武器化，創造了新的嚴重威脅」。

對於美國是否有追溯性潛在計劃，FCC發言人未立即回應。

報道提到，國會的「對華鷹派」正在慶祝這一禁令，同時不再遮掩「輸不起」的真實目的。

其中，紐約州共和黨眾議員埃莉斯．斯特凡尼克稱，該決定「將有助於美國無人機主導地位」，保護美國免受「中國威脅」。佛羅里達州共和黨參議員里克．斯科特洋洋得意，認為這是「將中國無人機逐出、保護安全並支持美國製造商的重大進步」。

阿肯色州共和黨眾議員、眾議院情報委員會主席里克．克勞福德（Rick Crawford）也支援該決定，並且依舊渲染中國無人機所謂「國安威脅」。

他犯起了被迫害妄想症，在毫無根據的情況下聲稱中方可利用無人機技術「繪製我國每一寸土地，包括我們最關鍵的、對於美國人日常生活至關重要的眾多行業的資產」。

同日，中國駐美使館發言人回應指出：「中方堅決反對美國濫用『國家安全』概念，這擾亂和限制正常經濟貿易交流，損害全球產業鏈、供應鏈的安全與穩定」。

大疆創新23日在一份聲明中表示，對於美國聯邦傳播委員會（FCC）將所有非美國製造的無人機列入「Covered List」（受管制清單）的決定表示遺憾。此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放、公平競爭的市場原則。

大疆無人機。（視覺中國）

聲明表示，「作為全球民用無人機和航拍技術的開創者與引領者，大疆始終致力於為世界範圍內的影像創作者提供創新工具與靈感；我們的產品與技術也在農業、巡檢、測繪、消防救援、自然資源保護等眾多關鍵領域深度應用，為提升生產效率、保障生命和公共安全創造了不可替代的價值。」

聲明還稱，大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立協力廠商機構所驗證。我們將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。

中國在商用無人機領域佔據主導地位。數據顯示，中國生產了全球70%至80%的商業無人機，並主導了關鍵部件的生產，美國超一半商業無人機來自中國無人機製造商大疆。

實際上，早在2017年，美國國防部就將中國無人機製造商大疆列入制裁清單，污稱其「很可能向中國政府提供美國關鍵基礎設施和執法的數據」。2024年，美國眾議院通過的《2025財年國防授權法》中也納入了所謂的「反制中國無人機法案」，進一步限制中國無人機。

4月30日，大疆運載無人機在珠穆朗瑪峰尼泊爾一側進行物資運輸測試（新華社影片截圖）。

美國總統特朗普上任後，開始變本加厲，繼續無理打壓。7月，特朗普簽署了一項行政命令，旨在促進美國無人機產業。行政令還指示商務部進行調查，「確保美國無人機供應鏈免受外國控制或利用」。

面對美國政府頻繁打壓，中國企業仍是全球無人機行業的領頭羊。美國智庫戰略與國際問題研究中心數據顯示，大疆無人機在美國商用市場的份額高達90%。預計隨著農業、建築、海事及工業領域對無人機需求的不斷增加，這一比例短期內難以撼動。

美軍也離不開中國無人機。Politico此前刊文指出，專家們普遍認為，美國在無人機研發、生產、訓練和作戰理論更新方面遠遠落後時代，且極度依賴中國生產的零部件。

一名美國士兵在使用大疆無人機。（美軍照片）

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅曾表示，美國總是在「想像」所謂中國製造的無人機會危害美國安全，但美國「不可能在短時間內達到中國的生產水準」，倘若禁用中國無人機，美企可能需要依靠走私或其他方式來獲取無人機及其零部件，最終代價將由美國消費者買單。

