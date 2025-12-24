兇手是相識二十年老友！河南男入室行竊遭撞破　殺友妻及兩孩判死

據內媒《紅星新聞》報道，2025年7月26日，在鄭州中牟縣，梁先生時年29歲的妻子、8歲半的兒子、6歲的女兒，被梁先生相識二十多年的朋友崔路路在出租屋裡殺害。



12月23日上午，河南省鄭州市中級法院公開開庭審理崔路路搶劫案並當庭宣判，以搶劫罪判處崔路路死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；判令其賠償附帶民事訴訟原告人的相關損失。



梁男的妻子與2名年幼子女共3人全被殘忍殺害。（抖音截圖）

梁先生一家四口曾拍攝的全家福。（《紅星新聞》）

經審理查明，7月26日凌晨2時許，被告人崔路路潛入朋友梁先生家中行竊，翻找財物時驚醒梁先生之妻馬某某及其一對幼子，為制止三人反抗、呼救，崔路路採用刀砍、捅刺、勒頸等方式致三被害人當場死亡，並劫走馬某某佩戴的黃金手鐲、項鍊。

法院經審理認為，崔路路入戶盜竊，為抗拒抓捕當場使用暴力，致三被害人死亡的事實清楚，證據確實、充分，其行為構成搶劫罪，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，崔路路主觀惡性及人身危險性極大，依法應判處死刑。遂作出上述判決。宣判後，崔路路當庭表示不上訴。

據內媒《紅星新聞》此前報道，梁先生和妻子都是河南駐馬店上蔡縣人。2019年初，梁先生經人介紹來到鄭州中牟縣從事廢品回收生意。今年5月，梁先生獨自前往外省務工，妻子則留在中牟縣全職照顧兩個孩子。梁先生稱，崔路路今年年初也來到鄭州中牟從事廢品回收生意，兩人平時經常一起吃飯。

兇手私配鎖匙

據梁先生回憶，7月26日早上5時許，他如往常一樣向妻子發去問候，可卻始終無人回覆。下午2點左右，他聯繫信任的崔路路幫忙到家裡看看，對方答應後一直拖延，梁先生只好托家人去查看。晚上約9時許，梁先生家裡人抵達出租屋，發現妻子和兩個孩子已身亡。

梁先生從母親處得知，案發現場被打掃得很乾淨，空調溫度調至16度，妻兒三人皆面朝下躺在床上，身上分別留有刀傷、勒痕，只有兒子的半張臉尚可辨認。案發後，梁先生從自己的代理律師處獲悉，崔路路作案前已提前配好梁先生家中的鑰匙，入室作案時，還竊取了他家中的黃金首飾、銀行卡等。目前，失竊財物已被追回。