9歲弟在湛江慘遭刺死　姐姐追兇27年　兇手由不起訴終判死緩

綜合內媒報道，9歲的弟弟在廣東湛江遭刺死，姐姐李海玉追兇27年，兇手易庚華由最初的不起訴到今日（12月23日）一審被判死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。



李海玉在當年弟弟遇害地呼喊弟弟的名字。（微博圖片）

李海玉剃髮前照片。（微博圖片）

男子和同鄉發生矛盾 刺死其9歲仔

1992年，湖南籍男子易某華因工資糾紛和同鄉李某祥發生矛盾，隨後在廣東湛江雷州市邁車坎村小學把李某祥的9歲兒子李某平帶走，李某平從此下落不明。1993年，李某平的遺體在村莊附近的甘蔗林被發現。

受害者的姐姐李海玉1997年初中輟學，開始了27年的追兇之路。她一人走遍多省，最終在老家蹲守到疑犯易庚華。為確認其身份並收集證據，李海玉與易庚華網聊3年多，最終在2020年協助警方拘捕易庚華。2021年2月，廣東湛江市檢察院對潛逃27年的嫌疑人易某華作出不起訴決定。

某華落網時照片。（大河報）

李海玉。（九派新聞）

因不服湛江市檢察院作出的不起訴決定，李海玉向廣東省檢察院提出申訴。廣東省檢察院認為現有證據足以認定易某華殺害李某平的犯罪事實，遂撤銷湛江市檢察院此前作出的不起訴決定，並將此案移送湛江市檢察院依法報最高人民檢察院核准追訴。

父親囑託將犯人繩之以法 姐姐追兇27年

2024年11月，此案一審在湛江市中級人民法院開庭審理。

李海玉的委託律師王文廣表示，庭審時，易某華聲稱自己沒有故意殺人，而是過水溝時，刀不小心劃到了被害人李某平，此事是意外。易某華聲稱，案發後之所以一直潛逃，沒有投案，是因為當時年輕，很害怕。易某華不認罪，沒有道歉，態度比較囂張。易某華的這些說法遭到公訴人反駁，並出示了相關證據，建議法院判處易某華死刑。

李海玉與易庚華網聊3年多收集證據。（九派新聞）

李海玉表示，2014年，她的父親李某祥去世，臨終前留下字條，囑託「一定要把犯人（指易某華）繩之以法」。雖距離案發已近30年，家屬會盡力為弟弟李某平討一個公道，希望法院判處易某華死刑。李海玉曾說：「弟弟是我唯一的弟弟，我一定要給弟弟討回公道，給他報仇，還要帶回去入土為安。」

兇手被判死緩

2025年12月23日，該案件一審宣判，廣東省湛江市中級人民法院以故意殺人罪判處易庚華死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

法院經審理查明，1992年12月22日上午，被告人易庚華與被害人李某平（歿年9歲）的父親李某祥因工資糾紛發生爭執。當天下午，易庚華到李某平就讀的小學，將李某平從學校帶離至雷州市北和鎮某甘蔗園內，持刀捅刺致其死亡後潛逃。後易庚華被公安機關抓獲歸案。

涉嫌殺害李海玉弟弟的易男。（微博圖片）

李海玉。（大皖新聞）

法院認為，被告人易庚華持刀故意剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。被告人犯罪手段殘忍，犯罪後果和罪行嚴重，應當依法予以嚴懲。鑑於公訴機關未能提供現場勘查筆錄、屍體檢驗報告等證據，量刑證據存在瑕疵。綜合考量被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度，對被告人易庚華判處死刑，可不必立即執行。