福建艦｜第一艘電磁彈射型航母有多強？官媒：飛得更遠，打得更狠

今年11月5日，中國完全自主設計建造的第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦正式入列，其也是中國第三艘航空母艦，交付入列標誌著中國正式進入了「三航母時代」。之後，福建艦與延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊完成了海上訓練任務，為福建艦入列之後開展的首次海上實兵訓練任務。央視周四（25日）報道，電磁彈射裝置的最大優勢，就是能夠在較短的距離內，將飛機加速至起飛速度；有了電磁彈射技術，就能飛得更遠，打得更狠。



報道指，在是次實兵訓練任務中，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和著艦訓練，有效檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。福建艦艦員暴宇表示，通過不斷開展實裝訓練，他們對電磁彈射、阻攔系統的性能底數掌握更加精準，對各型裝備的操作使用更加熟練，各戰位與艦載機飛行員之間協同配合更加默契。

任務期間，福建艦航母編隊還開展了編隊航行、艦機聯合搜救等多個課目訓練。在艦機聯合搜救課目中，編隊指揮所下達處置特情後，艦機海空聯動、協同配合，快速完成救援任務，助推編隊艦載機特情處置和搜救兵力轉進流程完善優化，強化了編隊應急情況處置能力。飛行甲板上，航空保障部門官兵高效完成各型艦載機轉運、出動準備和起降保障工作。

除了打破了只有核動力航母才能支撐電磁彈射系統的說法，福建艦還首次實現重型戰機的電磁彈射，以及隱身戰機電磁彈射。暴宇介紹，電磁彈射裝置的最大優勢，就是能夠在較短的距離內，將飛機加速至起飛速度，最大的特點是能夠滿足更多種類、類型的艦載機，在不同的工況下所有的起飛需求。有了彈射裝置之後，對於航母艦載機的出動效率來講，有了很高的提升，能夠保證平台接連不斷向外放出艦載機。

福建艦打破了只有核動力航母才能支撐電磁彈射系統的說法。（央視新聞）

報道指，有了電磁彈射技術，就能飛得更遠，打得更狠。福建艦跳過了目前國外航母以蒸汽為動力的傳統彈射方式，直接跨越到了更為先進的以電能為動力的電磁彈射。相比蒸汽推進的彈射系統，電磁彈射推力大、效率高、還能精準拿捏彈射的力道。艦載機就能在裝滿油、掛滿彈的情況下實現短距起飛、快速出動。而單位時間內起飛戰機更多、更快，勝算也就更大。電磁彈射不止通過以量取勝來提升戰鬥力，作為空中預警機，空警-600本來因起飛速度慢而上不了艦，但有了推力強大的電磁彈射，如今它也能隨艦出征，讓航母戰鬥群又多了一雙千里眼、一對順風耳、還有一個空中大腦，整體戰鬥力得到了極大提升。正因如此，福建艦的電磁彈射系統成為全艦最引人矚目的焦點之一。

艦載機能在裝滿油、掛滿彈的情況下實現短距起飛、快速出動。（央視新聞）

電磁彈射技術不僅是現代航母的標誌性技術，更代表著國家科技綜合實力。福建艦電磁彈射系統作為中國自主設計、自主研發、自主製造的航母核心設備，從項目立項到系統上艦、從靜態試驗到彈射成功，一批批科研工作者堅守著每一個日夜。海軍工程大學魯軍勇表示，今天世人看到艦載機彈射起飛的時間只有2秒，但他們為了這一刻足足堅守了20多年，「我們從零起步，在沒有任何參考借鑒下，大膽創新，將核心技術牢牢掌握在自己手裏，為強軍興軍和中華民族偉大覆興作出科技工作者無愧於這個時代的貢獻」。

福建艦艦長陳治國。（央視新聞）

福建艦艦長陳治國表示，作為中國第一艘電磁彈射型航母的艦長，他有信心帶領全艦官兵駕馭新型戰艦挺進遠海大洋，直面風高浪急。當前首要任務是緊前組織新裝備性能試驗檢驗，加快提升艦載機滿編駐艦保障水平，早日形成編隊體系作戰能力。我堅信，沿著習近平主席指明的建設發展路徑，福建艦一定能夠劈波斬浪，犁開全新航跡，堅決完成黨和人民賦予的使命任務。