四川艦福建艦雙艦合璧應對「東亞有事」？

「台灣與其關注福建艦，不如關注076（四川艦）。」台灣退役少將栗正傑11月14日在政論節目中發表上述看法時解釋：「福建艦是不會用到台灣來的，如果台灣有事，福建艦更可能是主角作戰，防止美軍來襲，展開區域拒止作戰。」



針對中國大陸國產新型076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」未來的作戰角色，栗正傑分析：「（四川艦的）作戰任務可以說是多面向的，既可以介入小型區域衝突，或者搭配福建艦，也可以擔任（海陸空）三棲登陸作戰搶岸作業的指揮艦，可近可遠。」



四川艦開展海上航行試驗。（央視新聞）

四川艦在海上航行。（央視新聞）

有「無人機航母」之稱四川艦，星期天（11月16日）完成為期三天的首次航行試驗任務，預計2026年底前正式服役，屆時將可彈射無人機、殲-15T、殲-35等艦載戰機，成為全球首艘電磁彈射無人機航母。

此前，中國第三艘航空母艦、也是全球首艘常規動力電磁彈射型航母的「福建艦」，11月5日已在海南三亞正式服役。四川艦一年後入列，將標誌中國海軍「雙電磁彈射平台」時代的開啓，過去數日獲中國軍事專家和軍迷廣泛討論，預期四川艦未來可能與福建艦雙艦合璧打組合拳，應對「東亞有事」。

076型是中國迄今噸位最大、也是首艘裝備電磁彈射器的兩棲攻擊艦，可彈射大型無人機執行攻擊和偵察任務。首艦去年12月底在上海下水，官方命名為「四川」，舷號為「51」，滿載排水量4萬余噸。

四川艦完成首次海試後，中國官媒新華社報道稱，試航期間，對四川艦動力、電力等系統設備進行一系列測試，達到預期效果。後續試驗項目，將根據裝備總體建造計劃逐步展開。

夕陽下航行的四川艦。（央視新聞）

中國央視《軍情時間到》11月15日在專題節目中指出，與傳統的兩棲攻擊艦相比，四川艦外觀最具辨識度的就是雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板。前後艦島各司其職，前艦島主要負責航行指揮，可組成編隊專注與其他艦艇航線配合；後艦島則負責航空管制，指揮無人機、直升機及友艦戰機，大幅提高作戰指揮效率。

四川艦全縱通飛行甲板的特點，是首次在兩棲攻擊艦上應用電磁彈射和阻攔技術，不僅能搭載各種固定翼飛機、直升機和大型無人機，還能利用電磁彈射將它們彈射出去，作戰能力達到准航母級別。

與傳統的兩棲攻擊艦相比，四川艦外觀最具辨識度的就是雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板。（新華社）

中國軍事專家杜文龍在節目中分析，四川艦4萬多噸的排水量，標誌著綜合作戰實力的提高，排水量大、內部空間大可攜帶更多艦載機、登陸突擊裝備和物資，也可增加船艦海上自持時間，能在海上待戰一至三個月，也有望在兩棲突擊作戰首次攻擊中，一舉把對方全部打癱殲滅。

台灣退役少將栗正傑研判，四川艦上的其中一座艦島可扮演聯合作戰角色，用於指揮登陸部隊，包括指揮艦載攻擊型無人機、直升機對灘岸敵方部隊實施火力封堵，甚至可指揮周邊軍艦進行岸炮的轟擊，將敵方一線守備部隊、防禦工事全部摧毀。

觀察者網軍事評論員王世純認為，一旦台海爆發戰爭，076作為無人機母艦可進行戰區監視、火力打擊、戰鬥突擊支援、空中投送等任務，必要時執行一定的輔助登陸任務。未來中國海軍需要域外干涉時，076將成為「多面手」，負責從航空火力壓制到兵力投送在內的幾乎所有任務。

專家：四川艦以更低成本工作

四川艦相比福建艦有哪些優勢？有軍方背景的微信公號「第一軍情」11月14日分析，與主攻遠海作戰的福建艦相比，四川艦不僅能深入大洋，還能在家門口的東海、台海、南中國海等海域發揮重要作用，未來使用頻次和執行任務的多樣性，也可能比正規航母更加廣泛，成為中國海軍的重要力量。

與航母戰鬥群相比，兩棲戰鬥艦每次出動需要的支持艦艇較少，成本更低，出動頻率更高。美國近年大力發展「閃電航母」，將兩棲攻擊艦賦予航母的任務屬性，就是這一理念的實踐。四川艦裝備電磁彈射系統，使它更接近傳統意義上的航母，但同時兼具兩棲攻擊艦的低成本優勢。

《南方都市報》11月14日引述中國軍事專家曹衛東指出，四川艦與福建艦最關鍵的差異，在於船艦甲板下方是否設有塢艙。

曹衛東分析，福建艦作為航母，甲板下方是完整機庫空間，核心功能是搭載各類固定翼作戰飛機、預警機，主要執行深海大洋制空權爭奪、制海權掌控及由海向陸打擊任務，不具備兩棲裝備投送能力。

四川艦作為兩棲攻擊艦，則採用「機庫+塢艙」雙艙設計。機庫用於停放直升機、固定翼飛機及無人機；塢艙專門裝載兩棲坦克、裝甲車、氣墊船等登陸裝備，核心任務是執行登島登陸作戰，實現「由海到岸」的兵力與裝備投送。

美國號兩棲攻擊艦。（美國海軍學會新聞網（USNI News））

與美軍的美國號兩棲攻擊艦相比，曹衛東認為，四川艦更具功能優勢。他分析，美國號為強化空中打擊能力取消了塢艙，導致無法投送重型兩棲裝備，只能依賴空中投送彌補；四川艦既保留完整塢艙，可通過氣墊船、兩棲坦克實施海上搶灘登陸，又能通過電磁彈射系統釋放固定翼戰機和無人機，形成「空中打擊+海上投送」的立體作戰體系。

4萬噸的排水量，讓四川艦在搭載固定翼飛機、直升機的同時，也能充分保障兩棲裝備的裝載需求，實現多重功能的均衡兼顧。

四川艦能隨意在航母、準航母之間切換

四川艦未來入列後，會怎麼跟福建艦打配合？杜文龍研判，如果有大的任務或面對更大的軍事壓力，解放軍可以在航母編隊內安排兩棲艦。如此一來，在大規模的登陸作戰行動中，既有整個航母的掩護，也有航母編隊屬艦的支援，可完成大規模高強度遠海的登陸作戰任務。

「如果是低強度任務，比如說作戰目標並不很大，航行距離不是太遠，也可以組成一個獨立編隊，以076四川艦作為核心，再加上055型大型驅逐艦、052D通用驅逐艦、護衛艦、潛艇以及補給艦完成兩棲編隊，完成類似任務，所以可大可小，我們可以隨意在航母和准航母之間做任何形式的切換。」

中國軍事觀察員魏東旭研判，未來如果有任務需求，福建艦和四川艦可組成聯合海上編隊體系，作戰能力可以實現一加一大於二的效果。與福建艦搭配作戰時，四川艦可作為專用的無人機航母，彈射起飛更多先進的無人機，配合福建艦上的艦載機部隊作為「忠誠僚機」，可與殲-35構成全隱身化的共同作戰體系，執行聯合踹門任務，共同進行火力打擊和火力壓制。

忠誠僚機是一種自主無人機編隊系統，可用於執行對有人駕駛平台來說過於困難或危險的任務，在有效保護母機的同時，豐富己方的偵察與攻擊手段。

魏東旭分析，四川艦也可利用直升機或其它大型垂直起降無人直升機，進行物資和彈藥補給。「四川艦和福建艦可以構成人民海軍最強的長甲板海上聯合作戰體系。有一些艦載無人機在兩艘艦上可以實現互起互降，在作戰過程中就會有相互作為備份的模式。」

第一軍情研判，除了單獨執行任務，四川艦還可加入航母戰鬥群作為補充。未來福建艦若進行大規模實戰部署，主力機型將是殲-35、殲-15T這類有人機。四川艦上的固定翼艦載無人機，則可執行前出偵察、數據鏈中繼、無人僚機等任務，甚至可以作為有人艦載機的「武庫機」，大幅提升航母戰鬥群的綜合作戰能力。

一旦台海爆發戰爭，四川艦也將與福建艦密切配合，前者負責向台灣島投射兵力的登陸任務，後者在台灣以東海域執行遮斷任務，阻止「台獨」分子外逃，並堵住域外國家的干涉。

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式，11月5日在海南三亞的一座軍港舉行。福建艦是中國第三艘航空母艦，完全自主設計建造，舷號為「18」，2022年6月下水命名。（新華社）

中國官方11月7日發佈福建艦入列的消息當天，正值日本首相高市早苗發表「台灣有事」論，暗示日本可能武力介入台海問題，引發中日關係日益緊張。在此背景下，四川艦11月16日完成首次海試，無疑是對台日釋放高強度的軍事威懾，展現解放軍在潛在衝突場景中不僅佔有主動權，對關鍵海區也有立體控制。

東北亞作為巨大的火藥庫，未來是否因各方惴惴不安而進一步陷入螺旋式軍備競賽，短中期勢必繼續受到觀察家和輿論密切關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

