國防部：正告民進黨當局　「棋子」難逃「棄子」宿命

周四（25日）下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人張曉剛大校答記者問。



對日本右翼勢力姑息縱容必遭反噬

日本政府或於近期制定2026年度防衛預算，規模可能高達9萬億日元，再創歷史新高，將重點發展遠程打擊能力、推進自衛隊編制調整及發展太空作戰力量等。

日本自衛隊。（視覺中國）

張曉剛指出，眾所周知，《波茨坦公告》明確必須毫不留情永久鏟除日本軍國主義及其土壤，只有從政治和法律上限制日本戰爭權，從思想上消除日本戰爭根源，才能建立和平、安全與正義的新秩序；日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。《日本投降書》承諾「忠誠履行《波茨坦公告》各項規定之義務」。白紙黑字、歷歷在目。日本卻公然背棄國際法義務，違背自身憲法規定和政治承諾，大幅提升防衛預算、擴軍備戰，信譽何在？意欲何為？

實際上，二戰後日本政府未能徹底清算軍國主義，右翼勢力從未真心反省侵略歷史，也從未正視其對亞洲乃至世界人民犯下的滔天罪行，妄圖覆活軍國主義為禍人間，怎能不讓人高度警惕擔憂？除惡不盡後患無窮，姑息縱容必遭反噬。國際社會應攜手阻擊日本右翼勢力倒行逆施的危險圖謀，共同捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，維護世界和地區和平穩定。

談台海問題：分裂國家的人終將被釘上歷史的恥辱柱

近日，台灣當局稱，解放軍軍機今年繞台達到近3600架次，創歷年新高，解放軍軍機艦船執行39次「聯合戰備警巡」。台防務部門稱，針對大陸軍事行動制定戰備應變程序，做好應對解放軍突襲準備。同時，賴清德接受媒體專訪時稱要「以實力求和平」，重申美台關係「堅若磐石」，推動400億美元軍購。台防務部門負責人亦稱，美強調盟友分擔防衛責任，台需繼續推動「國防特別預算」以展現「防衛決心」。

張曉剛回應指，台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍位台島周邊常態練兵備戰，組織反分裂反干涉行動，維護國家主權和領土完整，完全正當必要、合理合法。解放軍打「獨」促統不停歇，「『台獨』挑釁一次我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。我們正告民進黨當局，認清現實、順應大勢，徹底放棄『台獨』分裂圖謀，停止一切挑釁引戰行徑，才是唯一正確的現實選擇」。

張曉剛又指，當前，民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁是台海局勢緊張動蕩的根源所在。賴清德無原則跪美輸誠，瘋狂窮兵黷武，升高兩岸對立對抗，是不折不扣的「和平破壞者」、「戰爭煽動者」，現在竟然厚顏無恥地談「和平」，狂妄自大地空談「實力」，完全是不自量力、自欺欺人。「我們正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，『棋子』難逃『棄子』宿命，背叛民族、分裂國家的人終將被釘上歷史的恥辱柱。」

賴清德。（台灣總統府）

而據美媒報道，解放軍會通過三個步驟「攻台」，並列出所謂「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」；近日曝光的美國防部機密報告部分細節顯示，大陸能在美軍先進武器抵台前予以摧毀，意味著美國已無力「保台」。

對此，張曉剛表示，個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣「戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不采取斷然措施。解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

2025年全軍軍事訓練向戰聚焦、向聯聚力、向新突破

另一方面，今年以來，全軍扎實開展軍事訓練，全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。張曉剛表示，2025年，全軍深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，緊扣建軍一百年奮鬥目標，向戰聚焦、向聯聚力、向新突破，加快訓練轉型，大抓實戰練兵。

一是深化推開基礎訓練「集約專修」組訓模式，廣泛開展群眾性練兵比武活動，加大實戰背景、覆雜環境和極限條件下訓練，有效夯實官兵實戰技能。二是突出指揮訓練，突出實案練兵，強化專攻精練、應急應戰訓練，優化閉合殺傷鏈，推進兵力跨域融合，錘煉體系作戰能力。

三是運用「科技+」豐富練兵手段，廣泛開展基地化模擬化網絡化訓練，重點推動新裝備新力量新領域訓練，加快無人、網電等新質力量生成能力、融入體系。四是與多國軍隊開展20餘場聯演聯訓聯賽，加強中外軍事訓練交流合作，不斷拓展國際合作水平。

介紹《兵役登記工作規定》：明年起施行，規範五方面內容

此外，近日，國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發《兵役登記工作規定》，自2026年1月1日起施行。

圖為閱兵訓練現場。（央視新聞微信公眾號）

張曉剛介紹，兵役登記是中國兵役工作的一項重要制度安排，是公民依法履行兵役義務的重要形式。2021年新修訂的兵役法專門對兵役登記制度進行了調整改革，這次制定出台《兵役登記工作規定》是承接兵役法的具體舉措，主要規範了5個方面內容：

一是明晰軍地職責界面。縱向細化明確全國省市縣鄉各級的工作職責，橫向明晰軍隊、縣級以上地方人民政府兵役機關和地方相關單位的工作關系，構建起需求主導、軍地協作、依法實施的組織領導體系。二是明確登記對象範圍。堅持按需精準登記原則，細化明確初次兵役登記和預備役登記對象範圍，同時對女性公民預備役登記進行明確。

三是規範登記程序方法。注重信息賦能，密切軍地協作，突出便捷高效，區分初次兵役登記和預備役登記，對登記時間、屬地、內容、方式、結論等進行體系優化設計。四是健全核驗查驗機制。為確保登記數據保鮮，對登記信息核驗重點對象、登記信息變更以及登記查驗的時機方式等進行具體明確。

五是完善相關配套措施。對兵役登記宣傳教育、信息化建設、發布登記公告、經費保障、懲戒措施等進行規範。該《規定》將有序規範兵役登記工作，有效保證公民依法履行兵役義務。