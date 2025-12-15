稱解放軍具2027前奪取台灣能力　國防部斥賴清德：販賣戰爭焦慮

12月15日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題回答記者提問。有記者提到，賴清德近日稱，解放軍具備在2027年前奪取台灣的能力，台灣必須做最壞打算和最好準備，將持續強化自我防衛能力、維護區域和平，以備戰達到避戰。

對此，蔣斌表示，賴清德一再煽炒大陸「軍事威脅」，升高兩岸對立對抗，其所謂的「打算」「準備」，不過是變著花樣販賣戰爭焦慮，為其「台獨引戰」錯誤路線尋找借口。



中國國防部新聞發言人蔣斌（國防部）

蔣斌強調，賴清德當局謀「獨」挑釁是害台毀台的最壞毒瘤，兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局大搞「備戰謀獨」的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」分裂行徑，切實維護台海和平穩定與自身安全福祉。