繼山西後成都放寬春節爆竹煙花禁令：中國春節有望為煙花鬆綁？

近日，四川成都部分地區優化調整春節期間燃放煙花爆竹管理措施。據新華社客戶端報道，12月26日，成都8縣市陸續發布煙花爆竹安全管理《通告》，對本區域的煙花爆竹燃放管理進行優化調整。《通告》顯示，在成都8縣市划定的限制燃放區域內，市民群眾可在除夕、正月初一、正月初二、正月十五這四天燃放煙花爆竹。



中國多地禁放煙花。（視覺中國）

今年1月，微信公眾號「成都發布」曾發布消息稱，目前，各區（市）縣人民政府均按照法定程序發佈全域禁止燃放煙花爆竹公告，成都市全域全時段禁止生產、銷售、運輸、燃放煙花爆竹。

2024年11月以來，成都公安會同應急等部門開展煙花爆竹「打非治違」專項行動，截至目前，全市公安機關查獲非法儲存、運輸、銷售煙花爆竹案件56起，收繳非法煙花爆竹1.7萬余件，禮花彈3056個，行政拘留56人，罰款3人，涉嫌刑事犯罪2人正在依法處理中。

有網民在問政四川平台提問：「在2026年春節，成都市能否允許燃放煙花爆竹？讓大家熱熱鬧鬧過節，增添喜慶氛圍。希望有關部門允許規定時間在固定的位置燃放。」

對此，成都市生態環境局當時回覆稱，《成都市煙花爆竹燃放管理規定》第三條規定，「本市中心城區禁止燃放煙花爆竹。中心城區是指錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區等五城區以及其他區（縣）伸入繞城高速公路外側500米生態保護帶以內的地區。中心城區內的殯儀館、公墓等公共祭掃場所可以在指定的區域和時間燃放。中心城區以外的區（市）縣禁止燃放煙花爆竹的區域，由區（市）縣人民政府劃定。」

成都市生態環境局稱，「若您所在區（市）縣不在中心城區，建議您前往所在區（市）縣人民政府官網查詢當地的煙花爆竹禁燃禁放政策。若後續政策有調整，將第一時間通過官方渠道發佈公告，請您關注權威信息，自覺遵守禁燃禁放規定。」

此前據內媒報道，山西省政府近日廢止了此前發佈的關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的行政規範性文件，但山西太原市市場監督管理局職員表示，對於之後如何管理煙花爆竹，還未收到其他政策性文件。