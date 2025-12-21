山西廢除煙花爆竹「禁放令」　商家稱已有不少消費者購買煙花

綜合內媒報道，山西省政府近日廢止了此前發佈的關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的行政規範性文件，但山西太原市市場監督管理局職員表示，對於之後如何管理煙花爆竹，還未收到其他政策性文件。



山西省政府近日廢止了此前發佈的關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的行政規範性文件。（山西省政府）

示意圖。（CFP）

近日，山西省人民政府發佈《山西省人民政府關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定》，其中包括《山西省人民政府關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的通告（2020年8月17日）》，即全域「禁炮令」。

全域「禁炮令」。（山西省政府）

商家朋友圈展示。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，太原市市場監督管理局職員表示，對於廢止上述全域「禁炮令」之後如何進行管理，還未收到其他政策性文件。

12月20日，內媒記者實地探訪發現，目前太原市的煙花銷售仍以線上為主。許多銷售煙花的商家表示，他們並無線下店舖，如果需要購買煙花爆竹，可以加微信後在線上溝通，雖然現在距離春節還有段時間，但購買煙花的消費者也不少。