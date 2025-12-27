長三乙火箭成功發射風雲四號03星　面向颱風暴雨等天氣預報需求

周六（27日）0時07分，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，隨後將風雲四號03星（又稱風雲四號C星）順利送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。風雲四號03星，主要面向颱風、暴雨等天氣預報需求。而本次發射是長征系列運載火箭的第621次發射。



據中國航天科技集團八院（又稱上海航天技術研究院）消息，風雲四號03星由八院抓總研製，是風雲四號系列的第三顆衛星。此前兩顆風雲四號衛星分別於2016年12月11日、2021年6月3日成功發射。風雲四號03星發射成功後，中國已成功發射23顆風雲氣象衛星。長三乙火箭由一院抓總研製。國家航天局負責該衛星工程組織管理、重大事項組織協調和發射許可審批，國家航天局對地觀測與數據中心承擔該衛星工程的總體工作。中國氣象局為用戶部門，負責地面應用系統建設和運行。

風雲四號03星由八院抓總研製。（中國航天科技集團）

作為新一代靜止軌道氣象衛星的重要成員，風雲四號03星主要面向颱風、暴雨等短臨天氣預報和空間天氣預報需求，採用全新電推型高性能遙感衛星平台，裝載4台不同體制的對地遙感儀器和2台對日觀測儀器，並具備星間組網與星地高速數傳、數據轉發廣播等能力，其主要技術指標較風雲四號B星提升2至3倍。

作為國際唯一業務運行的大氣垂直探測儀器，靜止軌道干涉式紅外探測儀空間分辨率從12公里提升至8公里，1小時即可完成中國區域溫、濕度三維立體探測。

風雲四號03星示意圖。（中國航天科技集團）

閃電成像儀具備每秒500幀的高頻拍攝能力，並能從每秒高達30Gbit的數據流中精準識別閃電事件。這相當於在一秒鐘內播完30部高清電影，並從中準確找出所有「紅綠燈」般的閃電信號，堪稱「火眼金睛」。

多波段紫外電離層成像儀在國內首次實現極紫外波段的高光譜電離層探測；衛星配備2台對日觀測儀器，填補了中國在靜止軌道上太陽監測與預報領域的空白。

火箭整裝待發。（中國航天科技集團）

在平台位置保持與姿態控制上也實現關鍵升級：全新設計的「矢量調節機構+小推力霍爾推力器」組合，把衛星的活動空間「從一個足球場壓縮到罰球區內」。

八院透露，風雲四號03星成功入軌後，將與在軌風雲氣象衛星共同織密中國天基氣象觀測網絡，進一步提升對災害性天氣的監測預警與精細化服務能力。面向未來，中國還將推進後續靜止軌道氣象衛星工程建設，風雲四號03批氣象衛星將圍繞更廣覆蓋、更高時空分辨率、更高觀測精度、更多要素等方向持續提升業務觀測服務能力。