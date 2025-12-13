快舟十一號遙八運載火箭發射成功　送迪邇五號空間試驗器入軌道

據新華社報道，周六（12月13日）9時8分，快舟十一號遙八運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，將迪邇五號空間試驗器、希望五號二期衛星順利送入軌道，飛行試驗任務獲得成功。



快舟十一號遙八運載火箭發射成功。（新華社）

快舟十一號火箭由航天科工火箭技術有限公司抓總研製，700公里太陽同步軌道運載能力1噸，整流罩直徑2.65米，具有飛行可靠性高、入軌精度高、準備周期短、保障需求少、發射成本低等特點，能夠適應多樣化的商業發射任務。

本次任務是快舟十一號火箭第4次飛行，也是快舟系列運載火箭第37次飛行。

據《湖北日報》報道，迪邇五號空間試驗器是由紫微宇通科技（武漢）有限公司研製的國內首個商業無人太空飛船。該太空飛船搭載34項共70多台（套）試驗裝置，將開展微重力科學、空間制藥等多領域在軌驗證，標誌中國商業航天邁入規模化應用新階段。

迪邇五號模型。（湖北日報）

據介紹，迪邇五號屬於紫微科技B300留軌版系列，是專為商業場景打造的多功能太空平台，重量約600kg，內部可用空間不小於1.8立方米，承載載荷重量達300kg，能提供長期200W、峰值1000W的載荷供電，可管理100個有源載荷。「迪邇五號」在軌1年後將主動離軌，全程兼顧任務需求與太空安全。

此前，紫微科技已成功將「迪邇一號」和「迪邇三號」飛船分別於2023年、2024年發射升空。