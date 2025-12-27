中南大學副校長郭學益被查　涉嫌嚴重違紀違法

中央紀委國家監委網站周六（12月27日）消息，中南大學黨委常委、副校長郭學益涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，郭學益，男，漢族，1966年10月生，湖南望城人，1991年5月加入中國共產黨，1995年12月參加工作，中南工業大學有色冶金系有色冶金專業博士研究生畢業，工學博士學位。

1995年，郭學益進入中南工業大學粉末冶金國家重點實驗室開展博士後研究。2003年起，他任中南大學冶金科學與工程學院教授、博士生導師；2010年1月出任中南大學資源循環研究院院長；2016年7月升任中南大學副校長；2022年5月接任中南大學黨委常委職務。

值得一提的是，郭學益是國務院政府特殊津貼獲得者，並於2021年4月成功入選中國工程院2021年院士增選有效候選人名單。

此外，郭學益並非是中南大學首個被查的校級領導。中央紀委國家監委網站消息，10月17日，中南大學原黨委常委、校長張堯學涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張堯學曾於2011年11月1日至2017年6月1日擔任中南大學校長。

中南大學網站介紹，中南大學由原湖南醫科大學、長沙鐵道學院與中南工業大學於2000年4月合並組建而成。該學校為入選教育部「強基計劃」首批試點高校之一，同時也是全國首所為軍隊培養現役碩士研究生軍官的高校。