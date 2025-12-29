今年第二次圍台軍演　東部戰區12月30日舉行實彈射擊

據《央視》報道，東部戰區新聞發言人施毅表示，今（29 ）日開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。



施毅表示，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」演習。（東部戰區）

《新華社》報道，東部戰區將於12月30日8時至 18 時在以下海域和空域舉行軍事演習，並組織實彈射擊，有關船隻和飛行器不要進入海域和空域，具體為：

北緯 26°32′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 26°32′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。

北緯 24°59′00〞、東經 120°04′00〞，北緯 25°39′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 26°17′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 25°37′00〞、東經 120°04′00〞四點連線。

北緯 23°27′00〞、東經 118°14′00〞，北緯 23°27′00〞、東經 119°13′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 119°44′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 118°45′00〞四點連線。

北緯 21°49′00〞、東經 119°16′00〞，北緯 21°49′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 119°16′00〞四點連線。

北緯 21°58′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 21°58′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。

就在圍台軍演言一晚（28日），《新華社》發表題為《銘記歷史榮耀 積蓄統一大勢——兩岸關係這一年》的回顧文章，稱兩岸關係在「複雜嚴峻」風險挑戰下仍「克難前行」。文章提到，今年以抗戰勝利及「台灣光復」80周年紀念活動強化民族認同；並批評賴清德及民進黨當局升高對立、阻撓交流，並稱中國大陸以演訓、執法巡查及「以法懲獨」等措施反制「台獨」與外部干預。同時，文章還強調今年經貿、文化、青年往來及便利台胞政策帶動交流融合。最後指出，今年一年內逾500萬人次台灣同胞赴陸，以「勢」字概括「統一大勢」與民心所向。

2022年佩洛西訪台首次圍台軍演 共有六次圍台軍演

2022年圍台軍事演練，中國大陸稱為「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，但實為反制時任美國眾議院議長南西·裴洛西訪問台灣。

2023年4月圍台軍事演練，第一階段（4月5—7日）代號為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，第二階段（4月8—10日）代號為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

2023年8月圍台軍事演練，代號為「海空聯合戰備警巡演練」。

2024年5月圍台軍事演練，代號為「聯合利劍—2024A」。

2024年10月圍台軍事演練，代號為「聯合利劍—2024B」。

2025年圍台軍事演練，代號為「海峽雷霆—2025A」。