圍台軍演｜解放軍東部戰區今起繞台演習　警告「台獨」分裂勢力

解放軍東部戰區發言人施毅表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。



施毅表示，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

2025年12月29日，東部戰區發布聯合演訓區公告及示意圖。（新華社）

12月30日開始進行實彈射擊

《新華社》報道，東部戰區將於12月30日8時至18時在以下海域和空域舉行軍事演習，並組織實彈射擊，有關船隻和飛行器不要進入海域和空域，具體為：

北緯 26°32′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 26°32′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。

北緯 24°59′00〞、東經 120°04′00〞，北緯 25°39′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 26°17′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 25°37′00〞、東經 120°04′00〞四點連線。

北緯 23°27′00〞、東經 118°14′00〞，北緯 23°27′00〞、東經 119°13′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 119°44′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 118°45′00〞四點連線。

北緯 21°49′00〞、東經 119°16′00〞，北緯 21°49′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 119°16′00〞四點連線。

北緯 21°58′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 21°58′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。