圍台軍演｜央視披露細節：多型戰機凌晨起飛　火箭軍實彈模擬打擊

今日（29日），解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等區域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。



央視獨家披露演習細節。29日淩晨時分，東部戰區空軍多型戰機從多個機場起飛，殲擊機、轟炸機、特種機等組成大規模空中編隊，飛往台島以東、台島北部、台島西南海空域，配合海上作戰力量、協同遠程火力，開展對海突擊、區域制空、對陸打擊等科目演練，檢驗一體協同、奪取制權能力。

演習命令下達後，東部戰區火箭軍多支部隊多型導彈發射車採取廣域機動、多點多向等方式，裝載實彈向預定陣地快速轉進，準時在東南沿海某地域完成集結部署，即刻進入戰鬥狀態。

發射命令下達後，各作戰單元精細操作、密切協同，在新型網信體系支撐下，對敵陸上固定重要軍事目標進行多波次、大彈量模擬打擊，同步全程對敵多個高機動高價值目標實施火力追瞄。任務完成後，各部隊按實戰化要求，快速撤離陣地，組織再戰準備。

上午9時30分許，東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，分別位台島西南、台島北部、台島東部海空域接續展開多型武器實彈射擊演練。

抵達目標海域後，各編隊迅速展開戰鬥部署和海空布勢，開展多輪主、副炮實彈射擊。隨後，各編隊還連貫展開防空反導、對海實彈射擊、聯合反潛、聯合海上突擊等演練，成功檢驗「奪取海空制權、要港要域封控、聯合精打擊要」能力。

29日上午，東部戰區陸軍多個集團軍的遠箱火打擊分隊亦聞令而動，準時機動至任務地域，完成作戰準備。接收打擊指令後，多個發射單元在目標情報、任務規劃、數據保障支撐下，發起連續模擬打擊。

東部戰區陸軍某旅劉嘉銘指出，收覆台灣是每一名軍人的神聖使命，更是全體將士的共同心願，已經做好了真打實打的充分準備，有堅定的決心、強大的能力，堅決消滅一切「台獨」分裂勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另據東部戰區新聞發言人施毅介紹，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部幹涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。