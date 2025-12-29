圍台軍演｜陸海警編隊執法巡查　｢中國結｣圍島遏止｢台獨｣尋求外援

今日（29日）上午，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。



另據央視報道，今日同時，福建海警組織艦艇編隊在台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查。文章稱，這是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動。中國海警編隊更發布兩張海報，其中一幅為以「平節『鎖』牢台島」，另一幅則用紅繩標識巡查路線圖，象徵「給台灣島打了串中國結」。



福建海警組織艦艇編隊今日（29日）同步組織執法巡查。（中國海警海報）

中國海警局發布台島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《巡控》，海報中多個海警艦艇編隊從台島北部、台島西南以及台島以東三個方向近距離進逼台島，其中台島東部有多艘中國海警艦船實施封控，以遏止「台獨」勢力與外部勢力勾結尋求外援。

海報以大號字體突出此次任務「巡控」主旨，並用中國海警艦艇纜繩打出平節「鎖」牢台島。報道指出，海報設計彰顯出「『台獨』勢力跳得越高，扼絞力量越勒越緊」的深意。

中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，「12月29日，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域開展巡查執法，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，檢驗了有效管控、高效執法能力」。

中國海警局發布環台島執法巡查示意圖▼

中國海警發佈「環台島執法巡查示意圖」，以紅色纜繩代表路線，給台灣島打了串中國結。

此外，中國海警還發佈「環台島執法巡查示意圖」，以紅色纜繩代表路線。圖中可見，海警1302編隊、1306編隊以及2203編隊、2204編隊沿台灣島北部、台灣島以東、台灣島南部以及台灣島西南四個方向呈圍島之勢航行。

央視新聞將紅繩形容為，「圈一個台灣繩（省），打一個中國結，結的是血脈，系的是統一」。用紅繩象徵兩岸同胞血脈相連，也是警示「台獨」的紅線。

人民日報報道稱，圖中以中國結作點位標識，強調兩岸文化同根同源、同文同宗的事實。其中，位於台島以東的「盤長結」寓意永不分離，象徵兩岸不可分割；台島北部、西南的「藻井結」寓意秩序井然，象徵海警執法行動將依法懲治「台獨」分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定。

中國海警局發布位馬祖島、烏丘嶼附近海域執法巡查示意圖▼

福建海警組織艦艇編隊位馬祖島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查，重點實施查證識別、管控驅離等課目演練，檢驗了快速反應、應急處置能力。