釣魚島海域驚現取名F*CK JAPAN船隻？　日方：無此船　疑偽造訊號

在船舶定位資訊追蹤網站上，近日驚現一艘取名為「F*CK JAPAN」的船隻，停泊於釣魚島海域，日媒12月26日報道，疑是有人偽造訊號，日本海上保安廳官員表示該船未有出現，「目前尚不清楚是誰偽裝該船。」



訊號出現於船舶自動辨識系統（AIS），據產經新聞指，有關系統資訊可以在Marine Traffic等定位資訊追蹤網站查看，該船於12月22日晚上約8點01分起停泊在釣魚島（日方稱尖閣諸島）以北約155米處。船隻取名為帶有髒話的「F*CK JAPAN」，疑似辱罵日本。

資訊顯示該船長113米，闊16米，目的地為中國福建漳州市，其預計抵達時間卻是2025年7月26日晚上8時，即數個月之前。

船舶資訊網站MarineTraffic顯示，釣魚島附近海域出現取名「F*CK JAPAN」船隻（MarineTraffic網站截圖）

該船的MMSI（海上移動業務識別碼）代碼為415280712，但未在國際海事組織資料庫中紀錄，代碼首3位數字為地方代碼，414代表中國大陸，416代表台灣，但該船隻的「415」則屬於不存在。

日本海上保安廳官員表示，自12月22日以來，該船就未有出現，表明他們沒有在現場找到該船隻，官員又指「目前尚不清楚是誰偽裝該船，也不清楚偽裝地點。」

圖為日本共同社拍下釣魚島（日稱尖閣諸島）的照片。（REUTERS/Kyodo）

Marine Traffic公司一位代表也稱，這可能是偽造訊號，正採取措施將其標記為虛假訊號，並進行屏蔽。該公司又指「該船坐標資訊無任何變化，因此我們認定該信號異常。AIS信號可以偽造，我們目前正在調查其來源。」