菲律賓抗議中國建黃岩島自然保護區　中方不接受：屬主權範圍之事

菲律賓外交部9月11日發聲明就中國在黃岩島新建國家級自然保護區提出強烈外交抗議。對此，中國外交部發言人林劍同日回應指，中方不接受菲方的無理指責和抗議，強調建立自然保護區是中方主權範圍內的事。



路透社11日報道，菲律賓外交部在聲明中表示，中方的行動不合法，嚴重侵犯菲律賓的權益，又指菲方已向中國提出正式的外交抗議。

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

林劍同日在例行記者會稱，黃岩島屬於中國，建立國家級自然保護區，是中方主權範圍內的事，旨在保護該島的自然生態系統多樣性、穩定性、持續性，符合中國法律和國際法。

他指出，菲律賓的領土範圍早已由一連串國際條約確定，而黃岩島從來不在其中。中方敦促菲律賓切實停止有關侵權挑釁和肆意炒作，避免給海上局勢增添複雜因素。

這張攝於2025年2月18日的鳥瞰照片中，可以看到黃岩島的全景。（Getty）

林劍稱，中方在在黃岩島新建國家級自然保護區，也充分體現中國作為負責任大國，積極保護生態環境，推動實現可持續發展的使命擔當。