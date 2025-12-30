圍台軍演｜東部戰區等多部門發主題海報：封港斷線　扼台海上喉嚨

12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。據悉，東部戰區位台島南北兩端開展對海突擊、防空反潛等科目演練；東部戰區陸軍部隊對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊。同日，東部戰區、中國海警局等圍繞台海問題發布主題海報，強調堅決維護國家主權。



東部戰區30日發布軍事演習主題海報《正義之錘 封港斷線》，顯示「正義之錘」撃碎島上「台獨」勢力，並配文：「重拳出擊，真打實封，錘頭斷尾，牽手回家若不歸，出手重擊莫後悔。」

東部戰區發布軍事演習主題海報《正義之錘 封港斷線》。（東部戰區）

中國人民解放軍新聞傳播中心主辦的官方客戶端「中國軍號」亦發布軍事演習主題海報《補給斷線》，強烈中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

「中國軍號」發布軍事演習主題海報《補給斷線》。（中國軍號）

同日，福建海警組織艦艇編隊繼續位台島周邊鄰近海域開展執法巡查。中國海警局發布台島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《扼喉》，稱「扼台島海上喉嚨，斷『台獨』外援妄想」。

中國海警局發布台島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《扼喉》。（中國海警局）

《央視新聞》報道，12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區將在圖中海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日上午9時，東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。