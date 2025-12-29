圍台軍演｜演習首度實施民航限航　台島內外共941架次航班受影響

今日（29日）上午，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。分五大區域，包括台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行演習。「北京國際航行通告室」亦於今日上午發布編號A4840/25的航行公告（NOTAM），將於30日8時至18時劃設7處限航危險區，範圍包含5大演習區，限制高度無限高，進行實彈射擊。



據台灣交通明航局統計，明日18時前共約857架航班受影響，受影響旅客人數逾10萬人。另因金馬明日一早起飛航班無法返程，故金門總計取消68架次、馬祖16架次。



華信、立榮明日馬祖航班全部取消 金門航班明日18點前停飛

立榮航空表示，因受空域管制影響，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消，另有6班次延後起飛，並於晚間6時後加開6班次。立榮航空明日延後航班包括台中-金門B7-8965、金門-台中B7-8966、台南-金門 B7-8991、金門-台南B7-8992、高雄-金門B7-8927、金門-高雄B7-8928。

華信航空也公告，明日台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消，至於是否有加班機，將視情況決定。

台島內外共941架次航班受影響

據台媒報道，台灣交通部門統計，明（30日）8時至18時間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。另外，航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

對於解放軍圍台軍演致台灣航班取消一事，台防務部門在今日下午臨時記者會上回應表示，2022年美國眾院議長佩洛西訪台後，解放軍的「利劍」、「雷霆」系列軍演，均未搭配發布民航限航。若依據國際法海洋公約與芝加哥公約（國際民用航空公約），應提前七日公告。

此外，據台防務部門披露數據，截至今日下午3時，解放軍89架次軍機，其中67架次進入台灣海峽中線以東；14艘解放軍軍艦在台灣周邊部署，另有4艘位於太平洋。大陸海警則有10艘在台灣周邊，馬祖、烏丘嶼周邊各2艘，兩棲突擊艦LHA-31海南艦率領的編隊，位於台灣東南外海。

軍演影響民用航班讓台灣「有感」

另據台灣《聯合新聞網》報道，解放軍本次軍演搭配民航限航，目的是要讓台灣政府與民眾「有感」。報道引述中華戰略學會資深研究員張競觀點指出，本次演習實質影響空中航班，「北京是痛下決心，要讓台北執政團隊與台灣民眾，因為民用航班受到干擾而具體有感。」雖不必對本次演習的海空域和實彈射擊區域「胡亂猜想」，「但對本次演習對台灣社會所產生實質干擾，絕對不能忽視。」