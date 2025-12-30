圍台軍演｜美學者：北京警告台勿增軍費　或為習近平新年演說鋪陳

解放軍近日宣佈將進行新一輪環繞台灣的軍事演習，並進行實彈射擊。大陸官媒指出此舉是對美國最新對台軍售的回擊，而美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，北京可能也在向台灣傳遞不應大幅增加國防開支的警告。專家善學（Thomas Shattuck）則表示，這次軍演可能是為中國國家主席習近平在新年對台演說鋪路。



解放軍東部戰區通知，從29日起，將在台灣海峽及台島的北部、西南部、東南部和東部進行名為「正義使命-2025」的演習，並於30日在台灣周邊的五個海空域進行實彈射擊。

關於「正義使命-2025」的時機與目的，德國馬歇爾基金會的印太計劃主任葛來儀表示，北京通常不會明確說明進行大規模軍事演習的原因。她提到，2022年8月中國舉行軍演是為了反對當時美國眾議院議長佩洛西的訪台，但之後觸發演習的具體事件逐漸不再明顯。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

在此背景下，葛來儀認為，美國最近批准的110億美元對台軍售和日本首相高市早苗在國會中有關台灣的發言，可能成為引發此次軍演的潛在因素。高市在11月的國會答詢中表示，如果北京對台灣發動攻擊，日本可能會做出軍事回應，這引起北京的強烈反彈。

葛來儀指出，北京可能在警告賴清德政府及民進黨不要大幅增加國防開支。此外，中國領導人可能希望向國內民眾傳遞信息，表明中國共產黨在捍衛國家主權和領土完整方面的立場。

葛來儀強調，這次演習的命名並非常態，且中國海警及海軍艦艇已越過24海里的界限。對比2022年8月的演習持續了四天，她認為「正義使命-2025」是一種象徵性的行動，旨在表達中國的憤怒，但又不至於破壞改善中的中美關係。

她補充說，此次演習強調了台灣持續加強國防的必要性，也為賴清德提出的400億美元特別軍事預算主張提供了進一步的正當性。

賓州大學裴利世界學院的資深專案經理善學則認為，「正義使命-2025」演習可能與美國宣布對台軍售有關，但他同時表示這只是年底系列演習的一部分，最終將以習近平的新年對台演說作為結尾。

善學回顧自2020年起的台灣軍事威脅，指大規模軍演主要用作對台懲罰，目的是阻止台灣採取某些行動。他認為，中共將在台灣周邊進行更常規化的演習，以模擬軍事突發事件，未來這些演習可能會增加頻率。

針對解放軍的軍演，共和黨聯邦眾議員迪亞斯-巴拉特（Mario Díaz-Balart）表示，這明顯是企圖威嚇自由民主的人民。他在社交媒體上強調，美國與台灣同在，將繼續反對任何脅迫和威脅區域穩定的行為。同黨參議員卡頓（Tom Cotton）也表示，台灣是美國強大可靠的夥伴，並讚揚特朗普政府在維護台海和平穩定方面的努力。