河北養老院火災20死　21人被移送司法機關　45名公職人員被問責

《央視新聞》報道，今年（2025年）4月8日21時15分許，承德市隆化國恩老年公寓發生重大火災事故，造成20人死亡。官方今公布調查結果，起火原因為一房間內與電動防褥瘡氣床墊相連的移動插排電源線短路，引燃周圍衣物等可燃物，進而引燃室內衣櫃、電視機、床上用品，高溫煙氣進入吊頂後快速向其他房間蔓延成災。



事故發生後，河北省政府成立事故調查組開展調查工作，國務院安委會對該起事故查處實行掛牌督辦，國恩老年公寓經營者等21人被移送司法機關。



河北省紀委監委同步成立火災事故追責問責審查調查組，依規依紀依法對事故中負有責任的45名公職人員進行嚴肅追責問責。



事發地點。（@大河報）

調查指出，這起重大火災的直接原因系國恩老年公寓6號樓302房間西北側，與電動防褥瘡氣床墊相連的移動插排電源線短路，引燃周圍衣物等可燃物，進而引燃室內衣櫃、電視機、床上用品，高溫煙氣進入吊頂後快速向其他房間蔓延成災。

調查認定，這是一起因老年公寓消防安全主體責任不落實，違規使用不合格移動插排，違法違規建設、裝修改建，違規使用聚苯乙烯夾芯彩鋼板，初期火災應急處置不力，屬地黨委、政府及有關部門履職不到位導致的重大生產安全責任事故。

事發地。（@大象新聞）

據此前報道，當地有商戶指出，「這個養老院在這個村開了好多年，平時是封閉管理，平時很少見到裏面的老人出來，住在養老院裏的老人不光有本村的，附近幾個村的老人有入住。」

有知情人稱，該養老院在當地的口碑還行，之前沒有發生過類似事情。有附近居民表示，火是從樓上着起來的，頂樓住的大部分是生活不能自理的老人。