圍台軍演｜專家：北京測試迅速切換至進攻態勢　向美日釋出信號

解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在12月29日展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」，並於30日早8時至傍晚6時進行實彈射擊。美國《紐約時報》引述學者報道，北京這次主要想測試並展示能否快速集結部隊，並從日常部署迅速切換到演習或進攻態勢。



追蹤解放軍動態的PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）表示，演習距離中國國家主席習近平任命管轄範圍涵蓋台灣的解放軍東部戰區新司令員僅一星期時間，是針對可能攻擊或封鎖台灣所進行的演練。他認為，東部戰區司令部這次主要想測試並展示能否快速集結部隊，藉此如其所言地奪取海、空域的綜合制權，並能夠從日常部署迅速切換到演習或進攻態勢。

同時，此舉可能也有恫嚇日本的意圖。早前，日本首相高市早苗在國會表示，若北京決定採取軍事行動，日本可能向台灣伸出援手，且在中方警告和杯葛下仍堅守立場。對此，華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計劃主任孫韻表示，北京似乎試圖透過演習，向外界證明「日本不會、也無法有所作為」來協防台灣。

她還表示，其實日本因素才是這次決定軍演的主要動力，認為中國已經把自己逼到只能接受高市早苗正式撤回談話的絕境，然而「這根本不可能發生」。

另一方面，在軍演期間，解放軍實彈射擊火箭彈，台軍情報參謀次長室次長謝日升中將說明，解放軍遠火部隊共射擊兩波次火箭彈，第一波次為從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第二波次從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

台灣的國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，解放軍遠火部隊具備跨海打擊能力，此次發射的彈種PCH-191型最大射程為280公里，另一型據悉可達400公里，已可涵蓋絕大部分台灣西部地區；其具備些許精準特性，可扮演聯合打擊大量輸出火力的選項，且成本較彈道及巡弋導彈低，雖不到「遠火洗地」，惟仍具一定威脅性。

而且，面對遠火系統，台灣並沒有較佳的攔截系統，若使用高價的愛國者、天弓防空導彈，不僅是「不對稱的接戰」，也可能消耗不必要的彈藥。因此，揭仲認為，賴清德政府推動的「台灣之盾」有其必要性，藉此建構包含能夠防禦火箭彈的攔截系統，是超前部署的必要作為。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑則表示台軍裝備「機動化」很重要，火箭彈射程可攻擊台灣西部地區，除民眾疏散的重要性外，台軍許多新式裝備，如HIMARS海馬士多管火箭系統、M109A7自走炮、空軍新式雷達都是機動型，但同時必須針對掩體進行加固或地下化，以增加生存率。

林認為，台灣高度城市化，北京直接用火箭彈攻擊市區人口密集處的概率不高，因其是想以武逼統，讓台方上談判桌，刻意無差別地攻擊平民的話易激起民眾不滿，反不利於統一進程。