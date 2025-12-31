圍台軍演｜國台辦：統一大勢不可阻擋　絕不容忍台獨分裂行徑

12月29日起，東部戰區展開圍台軍演，備受關注。12月31日，國台辦發言人張晗表示，對於任何「台獨」分裂行徑，中方絕不容忍，絕不姑息，必將痛擊。



張晗表示，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的「邪路」上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，「對於任何『台獨』分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊！」

國台辦發言人張晗。（新華社）

張晗指出，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台海問題，干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

張晗表示，兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力的干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅守中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

2025年12月29日，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東等區域，開展「正義使命-2025」演習，並於30日早上8時至傍晚6時進行實彈射擊。

