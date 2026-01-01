中日交惡之際　農曆新年日本酒店中國遊客預訂量仍增60%

中日關係在日本首相高市早苗發表涉台言論後惡化，儘管中國政府呼籲國民謹慎前往日本，但日本仍然受到中國遊客的喜愛。據日媒近日報道，今年農曆新年期間，來自中國遊客的住宿預訂量年增60%，且房價也隨之上漲。



《日本經濟新聞》的中文版報道指出，tripla的數據顯示，根據1727家日本酒店的統計，今年農曆新年期間（2月15日至23日）來自中國的住宿預訂量相比2025年節日同期（1月28日至2月4日）增加了57%。

在平均客房單價方面，有約50%的酒店反映價格上漲。tripla對2026年春節時期的平均客房單價進行調研，結果顯示日本全國的平均價格為2萬2000日圓，較去年上漲21%。

圖為東京東隅櫂會酒店（Tokyo East Side Hotel Kaie）房間。（Trip.com）

中國政府之所以發出謹慎前往日本的建議，主要是因為日本首相高市早苗在去年11月發表的「台灣有事論」。

報道提到，自2012年因釣魚台問題導致中日關係緊張以來，中國團體遊客曾紛紛取消預訂，當時赴日人數較前一年減少超過40%。

有輿論認為這次的影響相對有限，因為儘管來自中國的團體遊客有所減少，但個人遊客的數量卻在上升。相比旅行社的團體遊，個人遊被認為較不容易受到中國政府政策的影響。

報道還引用了日本大型房地產服務商世邦魏理仕的觀點，指出在訪日的中國遊客中，團體旅遊的比例從過去的約50%下降至現在的15.6%，顯示出對外交關係變化的適應能力增強。