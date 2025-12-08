解放軍報批高市早苗　日本開歷史倒車必遭反噬

《解放軍報》12月8日刊文稱，如果日本執意要開歷史倒車，背棄和平發展的承諾，重走軍國主義侵略擴張的邪路，破壞戰後國際秩序，最終只能是自取滅亡。



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

文章寫道，近日，繼日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論、暗示武力介入台海局勢後，日本政府又接連做出一系列倒行逆施之舉：批准補充預算案，將2025財年防衛開支佔國內生產總值的比例提升至2%；企圖在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器；推動殺傷性武器出口……凡此種種危險行徑，無一不與「和平憲法」背道而馳。這不僅嚴重衝擊中日關係，破壞戰後國際秩序，更對亞洲乃至世界和平穩定構成嚴重威脅。這種開歷史倒車的挑釁行徑，終將反噬自身。

2025年11月25日，日本首相高市早苗在東京官邸與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話後，向媒體發表演說。（Reuters）

文章指出，在中日關係上，不容開歷史倒車。以高市早苗為代表的日本右翼勢力，企圖「以台制華」，其行徑不僅公然違背了中日四個政治文件的精神，更嚴重損害了中日關係政治基礎。

在國際秩序上，不容開歷史倒車。高市早苗對一系列具有充分國際法效力的文件避而不談，卻唯獨突出非法無效的「三藩市和約」，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。這無疑是錯上加錯！日本無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則。

2025年10月24日，日本東京，新任首相高市早苗在發表就職演說當日步入國會大樓。（Reuters）

在和平發展道路上，不容開歷史倒車。二戰結束以來，日本右翼勢力從未放棄「政治大國夢」和「軍事大國夢」。他們極力否認和美化侵略歷史，還處心積慮地架空「和平憲法」，突破「專守防衛」原則，妄圖重演軍國主義的老劇本，加速邁向「能戰之國」。包括中國在內的亞洲乃至世界人民，永遠不會忘記日本軍國主義製造的慘重災難，絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間！

文章最後稱，警鐘已經敲響，悲劇不能重演。如果日本執意要開歷史倒車，背棄和平發展的承諾，重走軍國主義侵略擴張的邪路，破壞戰後國際秩序，最終只能是自取滅亡。