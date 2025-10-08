中國｢燎原-1｣激光艦炮曝光　5秒摧毀超音速導彈迎｢無限彈倉｣時代

中國最新一代艦載激光武器「燎原-1」（LY-1）在今年「九三閱兵式」上首次亮相後，近日被證實已成功安裝於解放軍海軍東部戰區071型綜合登陸艦「四明山號」（舷號986）上。據《央視》報道，這套艦載激光系統攔截範圍達10至20公里，可在5秒內熔毀超音速反艦導彈導引頭，展現強大毀傷能力，意味中國海上防空進入「無限彈倉」時代。



「四明山號」近日透過《央視》鏡頭曝光，艦上前甲板76毫米主炮後方出現一組可開啟式半球殼裝置，即是閱兵式中首次公開的LY-1「燎原-1」激光武器系統。據悉，該艦隸屬東部戰區某登陸艦支隊，早在今年2月便隨「安徽艦」編隊進入西太平洋展開實戰化遠海訓練，訓練項目包括惡劣天氣射擊與靶彈攔截測試，旨在驗證激光武器在複雜環境下的穩定性與可靠性。

071型綜合登陸艦「四明山號」。（中國軍網）

《央視》報道進一步指出，四明山艦上的激光武器現已進入部隊試用階段，顯示性能可能達到實戰部署標準。不同於外界預期會率先部署於技術更先進的055型驅逐艦，燎原-1選擇安裝在071型綜合登陸艦，顯示其設計重點在於強化近岸作戰防禦能力。登陸艦在兩棲作戰中常為敵方首要打擊目標，面臨無人機蜂群、反艦導彈與高速突防等威脅。配合海紅旗-9C遠程導彈與紅旗-16C中程防空系統，燎原-1將使登陸艦形成多層次防空網，大幅提升生存率。

「燎原-1」艦載激光武器被證實安裝在071型綜合登陸艦「四明山號」前甲板76毫米主炮後方。（內地網站）

內地知名軍事自媒體「矚望雲霄」分析，071型登陸艦約2.5萬噸的排水量與寬敞內部空間，為搭載高功率激光武器提供理想條件。從官媒畫面觀察，燎原-1採用可開啟半球形保護罩設計，平時封閉保護，作戰時打開進行攻擊。相較之下，055型驅逐艦雖技術先進，但艦體結構緊湊，若要安裝如此龐大系統，恐需重新設計布局。

LY-1艦載激光武器。（央視）

該評論指出，燎原-1功率可能高達300千瓦，超過美國伯克級驅逐艦搭載的60千瓦太陽神系統，攔截距離可達10至20公里。模擬對抗顯示，其可在5秒內熔毀超音速反艦導彈導引頭。報道同時強調，燎原-1單次攔截成本僅約1美元，遠低於傳統防空導彈，依托艦載能源系統供能，理論上能實現「彈藥無限」，尤其適合應對無人機蜂群與飽和攻擊。