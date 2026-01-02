神韻藝術團3月澳洲開演　中駐悉尼總領館：邪教附屬組織　請遠離

總部設在美國紐約的「神韻藝術團」是中國古典舞和古典音樂藝術團，今年3月將在澳洲悉尼演出。然而1月2日，中國駐悉尼總領館發布聲明，指出神韻藝術團是邪教附屬組織，「請遠離」。



聲明表示，「神韻藝術團」是邪教「法輪功」附屬組織，其四處兜售今年3月在悉尼演出門票，部分澳民眾誤將其當作中華傳統文化展示並向該館求證。對此，中國駐悉尼總領館澄清，「法輪功」是臭名昭著的反人類、反社會、反科學邪教組織，早已被中國政府依法取締。

「神韻藝術團」官網截圖。

所謂「神韻」根本不是什麽文藝演出，而是「法輪功」利用澳大利亞民眾對中華文化的喜愛、對多元文化的尊重，以「傳播中華傳統文化」為幌子，散布反華內容和邪教思想、擴大影響並聚斂錢財的政治工具，是對中華文化的玷污和歪曲，是對觀眾的欺騙、愚弄和毒害，「我們願再次提醒領區各界朋友保持警惕、明辨真偽，遠離『神韻』演出，以免上當受騙」。

聲明又指，近年來，中澳兩國人文交流廣泛密切，每年都有數十個中國各地的優秀文化藝術團體來澳演出，展示弘揚真正的、澳民眾喜聞樂見的中華傳統文化。中國春節將至，期間，中國多地藝術團組會來到悉尼，舉辦豐富多彩的文化活動，為澳民眾帶來高水平中華文化盛宴，「我們期待同各界朋友一道，維護兩國關係良好發展勢頭，促進中澳友誼更加深入人心」。