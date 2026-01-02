省港盃︱3日於大灣區文化體育中心舉行　南沙交通管制一文看清

第44屆廣東省港盃足球賽第二回合將於1月3日在大灣區文化體育中心舉行。為確保本次比賽安全、順利開展，公安機關將對比賽場地周邊路段實行臨時交通管控，現將有關事項通告如下：



管控時間「1月3日12:00至20:00」

管控路段二十一湧路（北二門—北六門）

盈運路（虹霞大道—P6停車場出入口）

文體路（P6停車場出入口—濱灣路）

濱灣路（西一門以西100米路段）

新港大道（北往南掉頭口—二十一湧路）



以上路段交通管控，禁止車輛通行。



虹霞大道、新港大道、濱灣路等路段將實施動態交通管控。比賽當天8:00起，將對管控路段違停車輛進行清理，其餘路段根據實際車流情況引導有序通行或路側停放，違者拖移。



出行指引

小客車進場指引

①廣州方向自駕觀眾：建議由南沙南收費站下高速，經啓沙路出虹霞大道後前往P5、P6停車場停放，或由新龍收費站下高速，經新港大道、二十湧南路前往P10停車場停放後，沿行人通道前往比賽場地。

②深圳、中山方向自駕觀眾：建議由深中通道南沙聯絡線南沙南收費站或南沙濕地收費站下高速（或由萬環西路），經虹霞大道前往P5、P10停車場停放，沿行人通道前往比賽場地。

③搭乘接送車輛（含網約車）的觀眾：經虹霞大道進入濱灣路“快速接送通道”下車後前往比賽場地。

濱灣路（虹霞大道至文體路）為嚴管路段，快速接送車輛即停即走，違者拖移。

公安交管部門將視觀眾停車場飽和情況臨時開放路側停車區（分A、B、C區），請按路側指示牌指引及現場工作人員指揮停放車輛。



2️⃣小客車散場指引

車輛停放P10停車場的觀眾，建議經二十湧南路—躍先路—二十湧北路—新港大道駛離。

車輛停放P5停車場的觀眾，建議經躍先路—二十湧南路—虹霞大道駛離。

車輛停放P6停車場的觀眾，建議經文體路—二十一湧路—虹霞大道駛離。



搭乘小客車（含網約車）接送出行的觀眾，建議經西一門到達濱灣路「快速接送通道」上車駛離。

