女子省港盃｜香港隊女足獲派男更衣室　尿兜沒圍封　教練質疑安排

第七屆女子省港盃昨午（28日）在九龍灣公園足球場上演，香港女足以一球憾負廣東，未能打破6屆以來的冠軍荒。主場港隊獲安排使用男性更衣室，女足主教練列卡度在社交平台上載限時動態質疑安排是否合適，相片顯示更衣室內的尿兜沒有圍封。



有球員賽後表示九龍灣公園足球場並非正式的比賽場地，賽前熱身要坐在更衣室外面，亦有相片顯示眾人在室外商討戰術。翻查資料，上一次在港舉辦的第五屆女子省港盃於旺角大球場作賽。



女子省港盃昨午在九龍灣公園足球場上演，主場的港隊被安排使用男性更衣室，主教練列卡度在社交平台上載限時動態，質疑安排對於一隊代表香港的女子隊伍是否合適。（網上圖片）

女子省港盃昨午在九龍灣公園足球場上演，主場的港隊被安排使用男性更衣室，賽前港隊成員圍站於更衣室外，相信教練在講解戰術。（網上圖片）

第七屆女子省港盃昨午在九龍灣公園足球場上演。（足總直播截圖）

昨晚男子省港盃首回合在香港大球場上演前，女足率先打頭陣在九龍灣公園足球場出戰，下半場中後段失守下，以0：1不敵廣東隊，連續7屆屈居女子省港盃亞軍。

女足主教練：這是正規更衣室嗎？

場地安排成為另一焦點，女足主教練列卡度在社交平台上載限時動態，顯示女足獲分配到男更衣室，更衣室的尿兜更未有封起，有球員裝備放在尿兜前的摺枱之上。列卡度質疑安排，惟限時動態現時已沒法查看。

這是女子代表隊重要主場比賽的正規更衣室嗎？（Is this a proper Women's Representative Team changing room for an important home game?） 列卡度

網上亦有圖片顯示，賽前港隊成員圍站於看台後方的空地，相信教練在講解戰術。

港將陳綺馨賽後接受媒體訪問則笑言，小時候曾經歷過同類事件，但「沒想到今天要再經歷」。（資料圖片）

球員：沒想到今天要再經歷

港將陳綺馨賽後接受媒體訪問則笑言，小時候曾經歷過同類事件，但「沒想到今天要再經歷」。陳綺馨又指，該場地並非正式的比賽場地，賽前熱身前想放鬆一下，要坐在更衣室外面。

翻查資料，女子省港盃輪流每年在粵港上演，上一次香港舉辦是去年二月，當時比賽場地為旺角大球場。

翻查資料，女子省港盃上一次香港舉辦是去年二月，當時比賽場地為旺角大球場。（資料圖片／袁志浩攝）