比亞迪首次超越Tesla　全年交付近226萬輛純電車　成全球「銷冠」

周五（1月2日），Tesla公布2025年第四季度汽車生產與交付數據，顯示交付汽車418227輛，產量為434358輛。縱觀2025全年，Tesla交付量為163.6萬輛，按年下降約8.6%。

反觀中國汽車製造商比亞迪，全年交付近226萬輛，按年同比增長近28%。Tesla的全年交付量約為比亞迪純電車交付量的72.6%，較2024年的179萬量下滑超8%。

這亦是Tesla有史以來首次在全年電動汽車銷量上，被比亞迪超越。



這張攝於2025年5月22日的設計圖片中，可以看到一部手機螢幕上顯示著中國汽車製造商比亞迪（BYD）的標誌，背景則是美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的標誌。（Getty）

馬斯克（Elon Musk）通過大力宣傳其長期致力於打造無人駕駛的士業務的進展，成功地轉移了人們對Tesla銷量下滑的注意力。雖然公司在年底啟動了無人駕駛測試，但目前消費者能叫到的無人車服務仍非常有限，據了解，在奧斯汀和三藩市灣區只有少量車輛可供召喚，並且前排座位仍配有安全監督員。

比亞迪在2024年曾差點追平Tesla，去年進一步拉開差距。儘管比亞迪在2024年第四季度的純電交付已超過Tesla，但Tesla當時全年仍保持極其微弱的領先優勢。此外，比亞迪在過去兩年，每年還額外賣出200多萬輛插電式混合動力車。

此外，華爾街對Tesla在2026年的銷量前景也越來越懷疑。兩年前的此時，分析師還預計Tesla交付量將超過300萬輛；而目前市場平均預期已大幅下調至約180萬輛。

值得關注的是，比亞迪迄今尚未登陸美國市場，而中國卻是Tesla的全球第二大市場，在此背景下，比亞迪仍實現了對Tesla的銷量反超。

2025年5月21日，德國柏林，中國汽車品牌比亞迪舉辦汽車發布會現場，停放着比亞迪旗下海豚衝浪（Dolphin Surf，內地稱為海鷗）電動車。（Reuters）

此外，儘管Tesla不按地區拆分交付數據，但歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據表明，Tesla在2025年於歐洲地區的市場份額下滑。

2025年前11個月，Tesla在歐洲的新車注冊量下降39%，而比亞迪在歐洲的注冊量則上升240%。總體而言，歐洲在2025年對純電動車的接受度更高，純電動車約佔當地全部新車銷量的16%。

比亞迪在開拓中國龐大市場的同時，也積極擴大海外銷售。比亞迪此次超越Tesla，意味其有望憑借規模優勢強化零部件採購能力，進一步提升價格競爭力。

比亞迪2025年總體新車銷量為460萬輛，按年增長約8%，其中純電動汽車銷量226萬輛，插電式混合動力汽車銷量為228萬輛。

除在歐洲市場表現強勁外，比亞迪還積極開拓拉美及東南亞市場，並加大本地化生產力度。比亞迪位於巴西的工廠於2025年投產；比亞迪泰國工廠不僅滿足本地市場需求，還計劃擴大向歐洲出口。