襲擊事件頻發　中國駐日使館發安全警示　2華人跨年夜被撞重傷

中國駐日本大使館近日發布安全提醒指出，近期日本部份地區治安環境不靖，福岡縣、靜岡縣、愛知縣等地接連發生殺人未遂及「報復社會」案件，並有多名旅日中國公民報告遭無端辱罵、毆打受傷。



2025年12月31日跨年夜，東京新宿區發生汽車撞人事件，2名中國公民被嚴重撞傷送院救治；使館已向日本警方交涉並敦促盡快破案，同時再次提醒中國公民近期避免前往日本，在日人士須提高警覺、加強自我保護。



據中國駐日本大使館通告，近期日本部分地區治安形勢出現波動，多地發生殺人未遂及「報復社會」案件；同時，多名旅日中國公民向使館反映，遭遇無端辱罵、毆打並受傷。使館點名提到，2025年12月31日跨年夜，東京新宿區發生汽車撞人事件，造成2名中國公民嚴重受傷，隨後被緊急送往醫院救治。

中國駐日本大使館發布安全提醒，提醒在日華人注意安全。（百度資源圖）

使館表示，獲悉相關案情後已第一時間向受傷中國公民及其家屬表示慰問並提供協助，並就事件向日本警方交涉，敦促盡快破案，切實保護中國公民合法權益。通告強調，出行在外，安全最重要，在歲末年初、春節將至之際，再次提醒中國公民近期避免前往日本；同時提醒在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識並加強自我保護。若遇針對性、歧視性案件，使館呼籲當事人注意保存證據，及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

在日中國公民遭受襲擊事件頻傳，除上述事件外，2025年7月31日東京千代田區神田站附近，2名中國籍男子在街頭遭4名不明身份男子持鐵棍圍毆，導致頭部嚴重受傷，嫌犯其後驅車逃逸；日本警方其後於11月逮捕5名嫌疑人。

2025年7月30日大阪西成區，一名19歲中國男大學生遊客遭32歲日本男子勒頸襲擊並被搶劫財物，導致受害者受傷；同年6月京都下京區，1名37歲中國籍男性遊客在五條大橋附近遭男子持刀刺傷右側腹部與鎖骨，傷勢嚴重，所幸無生命危險。