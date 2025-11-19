中國遊客東京淺草寺入陰司紙求籤　稱「日本祝福不到中國人」惹議

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」使中日關係陷入緊張，中國官方更呼籲國民避免赴日本旅遊，各大旅遊企業並透露有遊客退訂、更改原先預定的日本旅遊行程。而在近日，社交平台流傳一段影片，顯示一名中國遊客在東京淺草寺時竟用陰司紙入落錢箱求籤，並聲稱「日本的籤求不到中國人的幸福」，引發網民批評。



有關影片於周一（17日）起廣傳，顯示事主正身處淺草寺的本堂，並聲稱天井的「龍圖」以及「天人圖」是出自中國唐代風格。而事實上，淺草寺採用是日本鎌倉時代末期的仿唐風格，至於「天人圖」是淺草寺在1958年重建期間所創作。

隨後，該男子稱在寺內可以求籤，但就強調稱「日本的籤求不到中國人的幸福」、「中國人幸福靠自己的」，因此他要「騙鬼子」，手持一疊陰司紙的他於是將其中一張投入錢箱，並求得第68籤，籤文內容為「異夢生英傑，前景來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」。

影片引起網民批評，紛紛留意指該名遊客缺德。更有人提醒，淺草寺表明求籤需要用100日圓，而男子將並非貨幣的陰司紙放內，可能觸犯行使偽造貨幣的罪行；還有網民質疑死人才會用陰司紙，「這白癡是詛咒自己」，以及感嘆連神明也敢欺弄，那離「報應不遠了」。