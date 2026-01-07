取暖費暴漲3倍超萬元　河北農民寧挨凍抗寒冬　官媒接連發聲叫屈

以「秦嶺-淮河」為界，界限以北的中國北方，是冬天集體供暖區域。但隨著北方進入寒冬，近日「河北農村取暖費用太高」等相關話題引發熱議，有農民在社交平台發貼文稱，「冬天寧可挨凍也捨不得開暖氣」，揭開集中供暖背後的民生現實。

過去，農村地區取暖多數使用煤炭，但為推動清潔能源改革，以及治理京津冀環境、空氣污染等問題，河北於2017年開始大規模實施「煤改氣」工程。然而，相比煤炭取暖，天然氣供暖價格高昂，一個冬天甚至要支出近萬元的取暖費，這對年收入僅2萬元左右的河北農民來說，太過奢侈。

相關話題在內地社交媒體引發熱議後，新華社、央視網等官媒相繼發聲。新華社評論稱「藍天保衛戰不能以民生溫暖為代價，民生是不容失守的底線」；央視網評指出，「河北農村取暖問題，不能再耽擱了」；山東閃電新聞亦評論，「就算天藍了，受凍的老人一樣會寒心」。



近期，內地有網絡貼文指，「河北農村推行天然氣取暖、禁止燒煤，出現了有氣不敢用、想用用不起的實際狀況。農村家庭多以務農、打零工為收入來源，天然氣取暖的成本遠高於燒煤，有的地方還停止補貼，這讓低收入家庭、留守老人群體難以承受，不少人家都有暖不敢開，只能硬扛。」

據悉，為改善霧霾空氣污染，推動情節能源，河北省自2017年開始執行以天然氣供暖代替燒煤炭的「煤改氣」政策，但這一政策推出後，將河北民眾的取暖成本翻2至3倍。

據第一財經報道，該政策未實行前，河北一個普通農村家庭冬季煤炭取暖價格在2000元左右，室內溫度可維持在20℃；但該政策實行後，120平米（約1000呎）的房子，每日若僅運行4個小時暖氣，將室溫保持在13℃左右，一個冬季都要花費近5000元。

2025年河北兩會期間，河北省人大代表楊輝素亦調研指出，100平方米住房要保證18度室溫，每天需燒20-30立方米天然氣，按石家莊地區農村的氣價收費3.15元/立方米計算，一個家庭每天需支付天然氣費用63-94.5元，整個冬季取暖費將高達7560-11340元。然而，2024年河北農村居民人均每年可支配收入僅22022元。

有河北網民指，每年取暖費從5000到一萬，支出少一些的是「不捨得開（暖氣）」。

「煤改氣」政策實行之初，政府曾有財政補貼，家家戶戶安裝上取暖爐。

「煤改氣」政策實行之初，政府曾提供補貼，雖然每立方米補貼僅1元，但亦受到民眾歡迎，家家戶戶安裝上取暖壁掛爐。但政策實行近10年，政府補貼逐漸下降，目前已降至每立方米補貼0.2元。但河北農村的天然氣價格卻依舊穩定在3.15-3.4元/每立方米的高位，負擔甚至比北京的2.61元，天津的2.86元還要高。

「煤不讓燒，氣用不起」成了河北農村老人們的現實困境。《農民日報》報道稱，目前農村老人一個月的養老金也不過一兩百元，全部加起來，都不夠交一季的取暖費。這對腿腳不便、抵抗力弱的農村老人來說，「不合理，更不合情」。

新華社4日發表題為「農村採暖既要算『環保帳』，更要守住『溫暖線』」的影片評論，指出清潔取暖關乎藍天，更關乎千家萬戶的冬日暖意，但近期華北部分農村地區出現「煤改氣」後，採暖成本讓農民望而卻步的情況。藍天保衛戰不能以犧牲部分群眾民生溫暖為代價，環保必須算好大帳，民生是不容失守的底線。

評論建議，應建立多方共擔成本的分攤機制，實現環保成本公平分布；並加快農村房屋節能改造，集中推廣太陽能等多元化取暖方式，拓寬農村清潔供暖路徑，「清潔取暖之路，既要通向藍天，也必須抵達溫暖」。

央廣網閃電新聞亦發評論表示，「煤改氣」的推行，是為了讓好日子更舒心，不能本末倒置，就算天藍了，受凍的農村老人一樣會寒心。哪怕還是燒煤，也不能讓老人再挨凍了。