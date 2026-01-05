河北供暖費太貴致農民寧挨凍不開暖氣　學者曾批天然氣屬｢富貴氣｣

近年河北省出於環保因素，冬季供暖已從燒煤炭改為使用天然氣。但近日陸續有河北網民稱因供暖成本高昂、政府補貼退潮，有農民寧受凍也不敢開暖氣。



據《大象新聞》報道，在補貼逐步取消後，如今百平方米住房採暖季費用5000元（人民幣，下同）起步，保溫條件差的家庭直奔8000元甚至萬元，要佔農戶年收入的30%—50%。



而據《界面新聞》此前報道，在高額補貼出台時，河北多家燃氣企業因價格「倒掛」陷入巨額虧損，地方政府為補貼企業而財政承壓，進而導供暖補貼逐步取消。



許多居住在河北的居民呼籲為河北供暖發聲、表示因成本高昂不願開暖氣。（聯合早報）

供暖補貼大減

近日，「河北農村取暖遇困」的話題沖上熱搜，社交平台上，有網民稱留守老人捨不得開燃氣，靠裹著一層又一層厚被子硬抗嚴冬，另有網民稱「以前燒煤一冬頂多花3000塊，現在用天然氣，一天就要四五十，一個冬天下來得掏小一萬！」

為何他們因供暖問題受困？《香港01》記者梳理資料發現，過往河北農民能相對輕鬆過冬的背後，是「煤改氣」集中整治工程下的政府補貼政策。

公開資料顯示，2017年開始，為改善空氣品質，京津冀及周邊地區大力推進「煤改氣」和「煤改電」工程。河北省方面將與北京市接壤的保定市、廊坊市下轄的十八個縣級行政區為禁煤區，而在此之前，河北省農村地區80%的散煤燃燒用於冬季取暖。

因工業排放，京津冀地區長期受霧霾影響，政府希望用清潔能源代替煤炭，解決大氣污染問題。（Getty Images）

面對供暖方式的改變，政府也出台相應的補貼政策。據《界面新聞》報道，2016年，河北省推行「煤改氣」供暖，初期給予較高補貼：燃氣設備購置補貼可達70%（每戶最高2700元），入戶管線補助戶均4000元，用氣補貼1元/立方米（年封頂1200元）。

然而自2018年起，設備購置補貼降至原額一半（每戶不超1350元），管線補助降至1000元。隨著工程結束，多數地區補貼逐步退坡，部分僅對困難戶提供0.1-0.3元/立方米的象徵性補貼，導致農戶取暖成本顯著上升。

2021年6月，河北省農村液化天然氣管道的新建段。（澎湃號＠中外對話）

據騰訊網網民＠老解統計，以河北省省會石家莊為例，對於未被納入集中供暖的石家莊市農村居民而言，同樣100㎡的房屋如果維持18℃室溫，採暖季需耗氣960-1800立方米，總費用高達3024-5670元，佔農村居民年可支配收入的13.3%-25%（2024年石家莊農村居民可支配年收入為22708元）而在氣改煤之前，農戶靠燒散煤取暖過冬，其費用僅2000-3000元。

河北農村天然氣價格穩定在3.15—3.4元/立方米，但補貼卻從最初建設時的1元/立方米，降到0.8元，現在又到0.2元。（農民日報）

另據人大代表楊輝素調研發現，河北省100平米的農村住房要想室溫達標，一個冬季燃氣費得花7560-11340元，而這對農村家庭來說根本承受不起。

多家公司曾限購低價氣

值得注意的是，此前據《界面新聞》報道，2019年，中國燃氣的多家河北地方公司曾向居民煤改氣採暖用戶發佈限購通知。通知稱，如果用戶選擇每立方米2元多的低價購氣，則必須分次限量購氣，一次購氣充值限額為100元；如果選擇每立方米3元多的高價購氣，則充值不設上限。

後來，限購行為被緊急叫停。燃氣公司則稱因上游供氣方冬季氣價上漲，決定對農村煤改氣採暖用戶採取兩檔價格供應天然氣。

學者：天然氣屬於「富貴氣」

據《界面新聞》此前報道，中國石油大學教授劉毅軍認為，農村「煤改氣」工程屬於資源錯配。天然氣屬於「富貴氣」，適用於具有規模性、支付能力較強的城市用戶。農村用戶分散、家庭面積大、支付能力弱，勢必需要大量的、持續性的政府補貼。