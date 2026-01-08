陳志被捕｜在台洗錢逾11億元　台媒：涉五大犯罪板塊

《央視新聞》報道，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。



據內媒報道，太子集團資產遍布全球各地，包括英美，香港、台灣、新加坡。其中台灣也是當中重要的中繼站之一，陳志在台灣設有12家公司，其中有4家涉洗錢。台媒報道指，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過境外公司在台設立OBU（Offshore Banking Unit，簡稱OBU，又稱離岸銀行或境外銀行）帳戶，將詐騙資金以假合約方式匯入天旭國際與尼爾公司。

台北地檢署目前查出集團在台五大犯罪區塊，分別是經營線上博弈、購買豪宅洗錢、設立地下匯兌組織、透過豪華遊艇走私，及在帛琉渡假村洗錢；全案迄今共9人羈押，查扣11戶「和平大苑」豪宅、48個停車位、24輛超跑豪車、數千萬元現金，總金額逾45億元（約合港幣11億元）。

太子集團陳志被押解回國。（央視新聞）

台灣檢方已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及26輛豪車也被查封。據悉，當中不少知名超跑，包括新車價新台幣1.6億元的「馬王」法拉利LaFerrari和新台幣2億元「山豬王」布加迪Bugatti Chiron、新台幣市價1億元的麥拉倫McLaren P1等，總價值超4.7億新台幣。

銀行帳戶方面，有60個銀行帳戶被查封，帳戶餘額總計超2.3億元新台幣。

台灣檢警調4日針對柬埔寨太子集團在台組織，涉及跨國詐欺、博弈、洗錢案，展開大規模搜索拘提行動，並查扣集團在台資產和26輛名車。（調查局）

美國司法部、財政部資料指出，陳志是中國福建人，入籍柬埔寨後，在柬國創立太子集團，同時在超過30個國家設立公司，以房地產、金融與消費服務為名號，私下經營跨國犯罪組織，陳的太子集團以強迫從事「殺豬盤」詐騙。

2022年初，圖為柬埔寨太子集團創辦人陳志（左）與柬埔寨前總理洪森（右）舉行會面。（太子集團領英網站）

據調查，太子集團在台共有12家公司，與洗錢有關主要有4家，其中台灣太子公司負責管理「和平大苑」不動產物業，尼爾公司是「洗錢總部」，專門接收陳志海外詐騙資金，太子集團購買豪宅與停車位贓款，均來自尼爾公司，洗錢資金也用來繳交高額房貸。

另兩家公司天旭國際科技與顥玥公司，天旭開設於101大樓，表面上經營線上博弈，實則替陳志洗錢。顥玥名義上從事博弈客服，暗中巧立名目幫太子集團洗錢，這四家公司分別由在台最高階幹部辜淑雯、王昱棠負責。