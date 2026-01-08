太子集團陳志被遣送回國　外交部：打擊電騙是國際社會共同責任

1月8日，外交部發言人毛寧回應太子集團創始人陳志被遣送回國事件稱，具體情況中方的主管部門會發佈消息，可以保持關注，又指打擊網賭電詐是國際社會的共同責任，一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得了顯著成效。



1月8日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧回應太子集團創始人陳志被遣送回國事件稱，具體情況中方的主管部門會發佈消息，可以保持關注。

2025年11月9日，新加坡警方早前宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）柬埔寨詐騙集團主腦陳志（Chen Zhi）及其太子集團名下的資產。美國司法部早前亦宣布已凍結陳志名下約150億美元（約1166億港元）的比特幣。有報道指陳志曾大舉投資新加坡期望獲得永居權，卻遭其家族辦主管騙走584萬新元（約3490萬港元）。（太子集團官網）

毛寧又指，打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得了顯著成效。中方願意同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度，維護人民的生命財產安全和地區國家的交往合作秩序。

新加坡警方扣押了陳志太子集團的一批名酒。（新加坡警察部隊圖片）

柬埔寨內政部1月7日證實，太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）已經被捕，並引渡到中國。部門又指，陳志已於2025年12月被正式剝奪柬埔寨國籍。

柬埔寨內政部公告英文版。（柬埔寨內政部網站）

內政部公告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，柬埔寨近日逮捕太子集團創辦人陳志等3名中國公民，並引渡至中國。

公告指出，3名中國人員分別為陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。有關行動於今年1月6日執行。在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展數個月的聯合調查與合作。

柬埔寨內政部同時表示，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

2022年初，圖為柬埔寨太子集團創辦人陳志（左）與柬埔寨前總理洪森（右）舉行會面。（太子集團領英網站）

陳志因涉嫌參與大規模詐騙及洗錢等跨國犯罪被美國司法部起訴，他也被多國採取行動，包括韓國祭出制裁行動、泰國查封其資產、新加坡凍結陳志旗下企業資產等。

陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長，在30多國經營數十家公司，太子集團被指表面主要業務包括房地產開發、金融服務及消費服務，但實際上陳志涉經營跨國犯罪集團，遭指控在柬埔寨境內建立詐騙園區，通過販賣人口網騙及電騙獲利。

按照美國的起訴書，陳志的犯罪手法是所謂的「殺豬盤」，再結合強迫勞動。集團涉嫌在柬埔寨多地設詐騙基地，透過社交媒體通訊軟件，以高薪厚職或虛假投資機會引誘來自世界各地的受害者，包括美國甚至是韓國。