解放軍一等戰鬥功臣高翔逝世　享年95歲　曾駕殲-6打爆美軍機

解放軍海空英雄、一等戰鬥功臣高翔，2026年1月9日於遼寧蓋州逝世，享年95歲。值得一提的是，高翔曾駕駛殲-6戰機擊落當時美軍最先進的F-104C型戰機。



高翔。（網上圖片）

高翔。（網上圖片）

高翔逝世，享年95歲。（網上圖片）

高翔逝世，享年95歲。（網上圖片）

公開資料顯示，高翔，生於1931年11月，遼寧蓋縣人，1948年1月參加革命，1955年8月加入中國共產黨。歷任衛生員、司藥、飛行員、中隊長、副大隊長、大隊長、副團長、師副參謀長、東航副師職飛行研究員等職，1987年5月離職休養。1955年被授予解放獎章，1988年被授予勝利功勳榮譽章。

高翔曾駕駛殲-6戰機擊落當時美軍最先進的F-104C型戰機。1965年9月20日上午10時27分，一架美製F-104C型戰鬥轟炸機從越南峴港機場起飛後，沿海南島西部領海線北上，在中國領海上空作「S」線飛行。高翔從距離敵機291米一直打到距敵機僅39米，敵機爆炸墮海。

高翔曾駕駛殲-6戰機擊落了當時美軍最先進的F-104C型戰機。（網上圖片）

高翔曾駕駛殲-6戰機擊落了當時美軍最先進的F-104C型戰機。（網上圖片）

周恩來會見高翔。（網上圖片）

由於退出攻擊距離過近，中方軍機被敵機爆炸碎片崩傷達51處。11時48分，高翔沉著地駕駛飛機，利用單發安全返航。

1965年9月27日，解放軍海軍司令員蕭勁光派專機將高翔及作戰有功人員接到北京，參加了國慶16周年觀禮。10月3日，周恩來在人民大會堂接見了高翔一行人。10月10日，毛澤東也接見了高翔和戰友。