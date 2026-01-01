從環台到俯瞰台北101　揭密解放軍「雙尾蠍無人機」實力

解放軍東部戰區12月29日組織「正義使命-2025」演習，期間公開一段無人機俯瞰台北101大廈的畫面，引發外界高度關注。根據先前《中國軍號》釋出的相關影像，該型無人機夜間自機庫出動，外形顯示採用大展弦比上單翼設計，具備雙尾撐、雙垂尾以及三葉螺旋槳配置。有媒體據此判斷，畫面中的機型應為解放軍列裝的TB-001「雙尾蠍」察打一體無人機。



綜合內媒報道，解放軍目前已列裝多款大型固定翼無人機，涵蓋彩虹、翼龍、無偵與攻擊等多個系列。相較於採用渦扇發動機的高速無人機，「雙尾蠍」使用螺旋槳動力，在經濟性、可靠性、長航時、大載荷以及特定環境適應性方面更具優勢。

公開資料顯示，「雙尾蠍」由四川騰盾科技研發，定位為高空、長航時的察打一體無人機，採用上單翼、雙尾撐、雙垂尾的氣動布局。其基本型最大起飛重量約2.8噸，搭載兩具渦輪增壓活塞發動機，有效載荷超過1噸，最大升限約1萬公尺，巡航速度約300公里，最大航程可達6000公里。

解放軍東部戰區12月29日公布無人機俯瞰台北101大廈的鏡頭。從先前「中國軍號」發布畫面中，該型無人機夜間出機庫，外形輪廓顯示採用大展弦上單翼，雙尾撐延伸雙垂尾以及三葉螺旋槳設計，因此有媒體媒推斷，該無人機應為解放軍TB-001「雙尾蠍」察打一體無人機。（騰盾科技有限公司）

軍用型號TB-001「雙尾蠍」配備機載光電偵察設備及合成孔徑雷達，具備全天候、全天時偵察能力，可在便攜式防空導彈與近程防空導彈射程之外執行監偵任務。相關軍事分析指出，此次公開的台北101畫面，應是由「雙尾蠍」搭載的合成孔徑雷達蒐集資料後再進行影像合成。

另有開源情報分析指出，該架「雙尾蠍」可能自浙江金華一處火箭軍無人機部隊基地起飛，隨後朝台灣島西北方向飛行。在拍攝俯瞰畫面時，與台北101大廈的直線距離僅約40至50公里。

《央視》釋出無人機視角「俯瞰台北101」的影音畫面。（微博）

台灣軍方曾於2023年4月28日表示，台軍當日偵獲共19架次解放軍機進入台灣周邊西南、東南及東北空域，其中包括2架無人機。當時一架TB-001無人機以逆時鐘方向繞行台灣一圈，創下中共無人機全程於台灣防空識別區內繞台的首例。

日本方面亦曾公布相關動態。日本防衛省統合幕僚監部於2024年6月4日發布訊息指出，當日上午至下午期間，偵獲一架解放軍偵察與攻擊兼用的TB-001無人機，從東海經沖繩本島與宮古島之間空域進入太平洋，並在沖繩本島及奄美大島東南方空域活動後，循原航線返航。

分析認為，隨著解放軍大型無人機在台海及第一島鏈周邊活動頻率提升，相關機型的性能與運用方式，正成為周邊國家與地區高度關注的重點。