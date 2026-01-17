哈佛碩士畢業回國當城管曾成熱話　暴春涉嚴重違紀違法被查

成都綠州市容環境（集團）有限責任公司原董事長暴春，涉嫌嚴重違紀違法，目前被成都市成華區紀委監委進行紀律審查和監察調查。值得注意的是，2014年，暴春因作為哈佛碩士「海歸」當城管，被稱為「哈佛城管」，曾引起廣泛關注。



暴春2003年從中國青年政治學院畢業以後，通過公招考入成都市城管局執法分局工作。2007年考入哈佛大學公共管理專業就讀碩士。畢業以後，回到成都進入了市城管局直屬的一間環衛公司工作。

暴春當時表示，「我學的社會工作管理專業，加上對城市管理有濃厚的興趣，在工作的4年裏，我沒放棄過學習。」

暴春被稱為「哈佛城管」。（網上圖片）

談及為何碩士畢業要再次進入城管系統，暴春表示，「其實我被哈佛錄取很大程度上得益於在城管局工作中城市管理的經驗，現在城市管理的轉型升級對我來說也是提供了一個大的發展舞台。」

暴春還表示，「難和不難都是由態度決定的，考取哈佛也是我目標的實現。堅持城管工作，也是我的態度。」

公開資料顯示，暴春，1980年2月生，河北撫寧人，碩士研究生學歷。2003年8月參加工作，2017年9月加入中國共產黨。2010年11月至2014年7月，在成都綠州市容環境（集團）有限責任公司工作；2014年7月至2025年11月，任成都綠州市容環境（集團）有限責任公司董事長；2025年11月至今，在成都綠州市容環境（集團）有限責任公司工作。